الخطوط السعودية، خصم 50% على جميع رحلات الطيران

أعلنت الخطوط السعودية عن تقديم عرضٍ استثنائي للسفر في الاتجاهين بين محطاتها في المملكة العربية السعودية وجميع وجهاتها الدولية بخصم يصل إلى 50%، ويأتي ذلك مواصلةً لاستراتيجيتها الرامية إلى توفير مزيد العروض الترويجية، إلى جانب ما تسعى له من خطوات تطبيقية لتنفيذ إحدى أبرز مستهدفاتها والمتمثلة في ربط العالم بالمملكة.

ويمكن الاستفادة من العرض وإنهاء إجراءات السفر خلال الفترة من 17 وحتى 30 أغسطس على أن تكون فترة السفر اعتباراً من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر 2023، فيما سيشمل الخصم الذي يصل إلى 50% درجتي الأعمال والضيافة، ويضاف إلى ذلك ان يمكن إجراء التعديل الأول على الحجز مجاناً.

ويتواكب هذا العرض مع ما تشهده الخدمات الرقمية عبر موقع “السعودية” وتطبيقاتها على الأجهزة الذكية من تطور ونقلة حيث يمكن من خلالها إنجاز الإجراءات مع خدمات عديدة لما بعد البيع تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

وجهات أحلامك صارت أقرب ?️???



خصم يصل إلى 50% على جميع وجهاتنا الدوليّة ??



?فترة السفر: من 1 سبتمبر – 30 نوفمبر 2023

?يطبّق العرض على درجة الضيافة والأعمال#عرض_الأحلام_مع_السعودية — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) August 16, 2023