بالفيديو.. خسارة ثقيلة لسيدات المغرب في كأس العالم

في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مُني المنتخب المغربي -وصيف كأس أفريقيا- بخسارة ثقيلة مؤلمة أمام ألمانيا 0-6، الإثنين على ملعب “ريكتانغولار ستاديوم” في ملبورن ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا.

وبعد 11 دقيقة من صافرة البداية، اهتزت شباك “لبؤات الأطلس” برأسية النجمة المخضرمة ألكسندرا بوب إثر خروج خاطئ من الحارسة خديجة الرميشي، قبل أن تضاعف مهاجمة فولفسبورغ البالغة 32 عاما النتيجة بعد ركلة ركنية (39).

وتابعت بطلة 2003 و2007 هدفين خاطفين في الشوط الثاني بداية عبر كلارا بول (46) وحنان ايت الحاج (خطأ في مرمى فريقها 55)، لترفع مواطنة الأخيرة ياسمين لمرابط النتيجة إلى خمسة أهداف بعدما اصطدمت بها الكرة عن طريق الخطأ عندما حاولت الحارسة الرميشي إبعادها لتهز الشباك (79).

وأضاف المنتخب الألماني استعراضه التهديفي بهدف سادس عبر البديلة ليا شولر التي تابعت في الشباك كرة صدتها الرميشي (90).

واعتقدت أنيسة لحماري أنها دونت اسمها في تاريخ الكرة النسوية المغربية بتسجيلها أول أهدافها في نهائيات كأس العالم بعد تمريرة من قائدة المنتخب غزلان الشباك، إلا أنها كانت متسللة (53).

وصرح الفرنسي رينالد بيدروس مدرب المغرب “لا يوجد مجال للخطأ. قدمنا شوطا أول محترما وحصلنا على فرص. ما يؤلمنا هو الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني الذي أنهى آمالنا”.

تابع لاعب الوسط الدولي السابق “كنا نعرف أن الخصم قوي، افتقدنا الشراسة والتركيز في الكرات الثابتة. الآن علينا الاستعداد للمباراة الثانية ضد كوريا الجنوبية. يجب أن نرى ما لم ينجح في هذه المباراة ونعود للعمل”.

أردف “كانت المباراة الأولى صعبة جدا ويجب طمأنة اللاعبات. رأينا ما هو المستوى العالي. لا يجب أن نطأطأ الرأس ويجب ان نعطي المثال”.

“الخسارة كانت أصعب مما قدمناه”

من جانبها، قالت لاعبة الوسط سكينة وزراوي لشبكة “بي إن سبورتس” الرياضية عقب الخسارة “لا يمكن أن نتحدّث مباشرة بعد الخسارة وهناك الكثير من الأشياء للتصحيح وتعلمنا ما هي كأس العالم وعلينا أن نكون اكثر استعدادا”.

وتابعت “على الصعيد الشخصي أرى أن المنتخب الألماني هو بين الأفضل في العالم ونعرف أننا لن نحصل على الكثير من الفرص وعلينا استغلالها، وأظن أن الخسارة كانت أصعب مما قدمناه”.

واستعد المنتخب المغربي، وصيف أمم أفريقيا بخسارته أمام جنوب أفريقيا 1-2 بمعسكر في النمسا وخاض مباراتين وديتين أمام إيطاليا وسويسرا انتهتا بالتعادل السلبي، قبل السفر إلى أستراليا حيث خاض ودية أخيرة في ملبورن ضد جامايكا (خسر 0-1).

وأجرى بيدروس ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلبا مع سويسرا، حيث زج بكل من سارة كاسي وفاطمة تكناوت ولحماري في التشكيلة الأساسية، وجلست صباح الصغير وسلمى أماني (32 عاما) على مقاعد البدلاء، لتدخل الأخيرة بدلا من لحماري في الدقيقة 67.

في المقابل، رفعت ألمانيا سلسلة انتصاراتها في نهائيات كأس العالم أمام منتخبات القارة السمراء إلى ست، حيث سجّلت 28 هدفا من دون أن تهتز شباكها.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، ويقبع المغرب في القاع بانتظار مباراة كولومبيا وكوريا الجنوبية على ملعب “أليانز ستاديوم” في سيدني الثلاثاء.