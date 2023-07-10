منتخب المغرب للسيدات، أول منتخب عربي في مونديال كأس العالم فيفا

يستعد منتخب المغرب للسيدات الملقب بـ لبؤات الأطلس، للمشاركة للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم FIFA للسيدات أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣، وسيكون أيضا أول منتخب عربي للسيدات يشارك في البطولة عن طريق التصفيات، بعدما وصل للمربع الذهبي بكأس أمم إفريقيا للسيدات ٢٠٢٢.

وخطف المغرب بطاقة التأهل بعدما فاز على بوتسوانا في ربع النهائي، قبل أن يقصي نيجيريا ويتأهل للنهائي. يضم منتخب المغرب للسيدات العديد من اللاعبات المميزات مع مدرب فرنسي لمع اسمه في مسيرة الكرة النسائية المغربية بعد قيادتهن للتأهل إلى الحدث الأكبر في كرة القدم.

يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة التي تضم ألمانيا، وصيفة كأس أوروبا، بالإضافة إلى كولومبيا وكوريا الجنوبية.

ويراهن المغرب على نجمات مثل غزلان الشباك لاعبة وسط الجيش الملكي، أبرز لاعبات المنتخب المغربي في المونديال وهناك روزيلا عيان صاحبة الـ27 عاما، التي ترتدي قميص توتنهام هوتسبير الإنجليزي و نسرين الشاد التي تبرع في مركز قلب الدفاع وقد تمكنت من تسجيل هدف بمرحلة المجموعات ضد أوغندا، لتصبح أصغر لاعبة مغربية تسجل هدفا في كأس أمم أفريقيا بعمر 19 عاما و114 يوما.