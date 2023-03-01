حي رمضان في دبي يوفر خيارات الإفطار والسحور

يقدم «حيّ رمضان» في مدينة «إكسبو دبي»، الذي تنطلق فعالياته من 3 آذار / مارس ويستمر طوال الشهر الكريم، مجموعة متنوعة من خيارات الإفطار والسحور، تتضمن موائد خاصة بالشركات ضمن الأجواء المميزة لشلالات إكسبو السريالية ومائدة إفطار للأفراد والعائلات بمنطقة التنقل.

وتبدأ الفعاليات في «حيّ رمضان» مع احتفالات «حق الليلة» من 3 إلى 5 مارس، حيث ستنظم مسيرة لموكب من الإبل الأصايل الإماراتية في المدينة بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتنظم أنشطة تراثية للأطفال والعائلات.

ويقدم الإفطار في شلالات إكسبو للشركات، تجربة متميزة تشمل محطات الطهي والموسيقى الحيّة، ويمكن للزوار تجربة التجمع على مائدة الإفطار المشتركة التي تمتد في طرقات منطقة التنقل مع قائمة من أشهى الأطعمة يقدمها عدد من كبار الطهاة المحليين والعالميين.

وتقدم عربات الطعام في السوق الليلي، والذي يفتح أبوابه للزوار من 3 مارس وحتى آخر أيام عيد الفطر مجموعة من الأطعمة الشهية.

وستتغير ساعات العمل في مدينة إكسبو دبي في شهر رمضان، حيث تستقبل الأجنحة وحديقة الثريا الزوار من 11 صباحاً إلى الحادية عشرة ليلاً وتفتح ملاعب الأطفال من الخامسة مساء إلى الحادية عشرة ليلاً.

لا توجد رسوم لدخول مدينة إكسبو دبي، بما في ذلك ساحة الوصل بلازا وشلالات إكسبو، لكن زيارة الأجنحة تتطلب حجز تذاكر ويمكن للزوار الاستفادة من التذكرة المميزة والتي تمكنهم من زيارة أجنحة تيرّا وألف والرؤية والمرأة مقابل 120 درهماً فقط.