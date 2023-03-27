سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وفاة 20 معتمر وإصابة عشرات بحادث باص شمال عسير بعقبة شعار

سامر باطر by سامر باطر

لقي قرابة 20 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون في حادث باص بعقبة شعار شمال عسير .

وقالت مصادر لـ”سبق” إن الحادث وقع عصر اليوم في عقبة شعار عسير .

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها .

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر ، في حين يجري نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة .

(منطقة الحادث تتميز بالوعورة مع مجموعة من الجسور في منطقة بسمات طبيعية وجغرافية جبلية صعبة لقطة من وكالة الأنباء السعودية)

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...