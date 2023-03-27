لقي قرابة 20 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون في حادث باص بعقبة شعار شمال عسير .

وقالت مصادر لـ”سبق” إن الحادث وقع عصر اليوم في عقبة شعار عسير .

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها .

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث الذي لا يزال العمل قائماً به والعقبة مغلقة إلى ساعة إعداد هذا الخبر ، في حين يجري نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة .

وفاة 20 شخصا "رحمهم الله" وإصابة 29 "شفاهم الله" في حادثة عقبة شعار في #عسير pic.twitter.com/ouxcXSACAT — طرق الجنوب (@S_RD11) March 27, 2023

(منطقة الحادث تتميز بالوعورة مع مجموعة من الجسور في منطقة بسمات طبيعية وجغرافية جبلية صعبة لقطة من وكالة الأنباء السعودية)