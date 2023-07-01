جواز السفر السوري ربما يصبح إلكترونياً

أكد تقرير مساء اليوم السبت أن وزارة الداخلية السورية تعمل على إنجاز دراسة لإصدار جواز سفر إلكتروني خلال مدة أقصاها شهر في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وتكاليف في إصدار الجواز الذي يعد الأكثر تكلفة في العالم والأقل فرصاً في الحصول على تأشيرة (فيزا).

وقال موقع “هاشتاغ” المحلي إن خدمة الحصول على موعد لاستخراج جواز السفر بشكل فوري (خلال يوم واحد) أو مستعجل (خلال أسبوع) عبر المنصة الإلكترونية المخصصة توقفت خلال مايو/أيار الماضي.

وعلى الرغم من عودة عمل المنصة، لم يعد الحجز وفق الدورين المستعجل والفوري متاحاً للجميع، دون أي توضيح من إدارة الهجرة والجوازات حول سبب عدم قدرة المواطنين على الدخول.

وأصبح قبول طلبات التقديم من المواطنين داخل سوريا عبر المنصة الإلكترونية على الرابط https://ecsc.gov.sy/.

تشمل المعلومات المخزنة على الشريحة في جواز السفر الجديد، بصمة العين، وبصمة الأصابع، وشكل الوجه الرقمي الذي يقيس المسافات بين ملامح الوجه، مثل المسافة بين العينين، وعرض الفم والمسافة بين الأنف والذقن. ويحتوي جواز السفر الجديد على صورة مطبوعة بالليزر، تُمكن المطارات من تحميل بيانات المواطن السوري خلال دقائق توفيراً للوقت وتسهيلاً للإجراءات،

وقالت مصادر في إدارة الهجرة والجوازات، للموقع الإلكتروني، إن سبب ايقاف العمل لإصدار جوازات السفر الداخلية يعود إلى نقص الورق اللازم للطباعة. في حين تستمر وزارة الداخلية بإصدار جوازات السفر الخارجية.

وعادة ما يلجأ السوريون لحجز موعد على المنصة المخصصة لجوازات السفر، عبر محال الاتصالات والإنترنت المنتشرة في المحافظات، خاصة تلك القريبة من مكاتب إدارة الهجرة والجوازات.

ويتراوح سعر الجواز الفوري عن طريق السماسرة بين 3 و6 مليون ليرة سوري (350 و650 دولار).

وخلال العام 2022، لم تنفرج أزمة الجوازات المتكررة إلا لعدة أشهر، إذ شهدت الأشهر الستة الأولى تقريباً منه أزمة حادة، بررتها وزارة الداخلية بعدم وجود أوراق لطباعة الجوازات، لتشهد بعدها انفراجة لم تستمر إلا لخمسة أشهر، وعادت بوادر الأزمة لتلوح مجدداً في الشهر الأخير من العام.

تشمل المعلومات المخزنة على الشريحة في جواز السفر الجديد، بصمة العين، وبصمة الأصابع، وشكل الوجه الرقمي الذي يقيس المسافات بين ملامح الوجه، مثل المسافة بين العينين، وعرض الفم والمسافة بين الأنف والذقن. ويحتوي جواز السفر الجديد على صورة مطبوعة بالليزر، تُمكن المطارات من تحميل بيانات المواطن السوري خلال دقائق توفيراً للوقت وتسهيلاً للإجراءات،

ويعد جواز السفر السوري، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، ثاني أغلى جواز سفر في العالم، والأكثر تكلفة من حيث الرشاوي التي يتكبدها بعض المواطنين المرغمين.

ويحتل جواز السفر السوري المرتبة الثالثة بين أسوأ عشرة جوازات في العالم، وفق مؤشر “هينلي لجوازات السفر” للربع الأول من 2022، إذ يُسمح لحامليه بدخول 29 دولة فقط دون الحاجة لاستخراج تأشيرة دخول.