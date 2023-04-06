جوازات سفر السوريين وأطفال سوريا، أخطر ضحايا العقوبات الاقتصادية الأمريكية

يواجه الآلاف من السوريين من الطلاب ورجال الاعمال والأسر خارج سوريا، أزمة جديدة في عدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم في السفارات والقنصليات السورية حول العالم وفي الخليج العربي بسبب نقص المواد اللازمة لطباعة جوازات السفر السورية وذلك نتيجة تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، ناهيك عن خطر أكبر وهو تقزم الآلاف من الاطفال السوريين نتيجة للحصار الأمريكية المفروض على البلاد بحجة الضغط على النظام.

أضرار دائمة

وتحذر تقارير صحفية من أن التراكم المستمرّ لأثر العقوبات الاقتصادية الغربية، وحصيلة مسوح ميدانية – رسمية وأممية -، تشعل المخاوف من إمكانية تكرار مأساة أطفال العراق خلال سنوات الحصار الأمريكي هناك وفي ظلّ تحذيرات رسمية وأممية كثيرة أُطلقت خلال سنوات الحرب، ودُعمت بمجموعة واسعة من البيانات والتقديرات الإحصائية المخيفة. لكن لا «المجتمع الدولي» استجاب لهذه التحذيرات وعلّق عقوباته، ولا الحكومة غيّرت من سياساتها الاقتصادية الداخلية، فيما العمل الإغاثي تبقى تأثيراته محدودة مقارنة بقائمة المحتاجين على المستوى الوطني.

وبالنتيجة: هزال، تقزّم، ومرض؛ هو أكثر ما ينتظر مستقبل آلاف الأطفال السوريين مع تعمّق ظاهرة الفقر، والتي وصل معدّل انتشارها إلى مرحلة الذروة، هذا فضلاً عن فقدان أكثر من 12.4 مليون شخص أمنهم الغذائي بزيادة قدرها 51% مقارنة بتقديرات عام 2019، وذلك وفقاً لبيانات أممية صدرت أخيراً بناءً على نتائج مسح الأمن الغذائي لعام 2022، والذي جرى بالتعاون مع الحكومة السورية، ولا تزال بياناته قيد الكتمان. وحذّر «برنامج الأغذية العالمي»، في بيانه المنشور أخيراً، من أن 1.9 مليون سوري مهدَّدون بالانزلاق إلى براثن الجوع بحسب تقرير أعده الصحافي زياد غصن.