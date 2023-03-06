جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين يختنق بالمسافرين

أكد تقرير اختناق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين مساء الإثنين وأنه تم إغلاق تسع كبائن.

وقالت صحيفة “اليوم” السعودية، في وقت سابق من مساء الإثنين، إن الإجراءات المتعلقة بالسفر على جسر الملك فهد تشهد لليوم الثاني على التوالي، ازدحامات كبيرة للمسافرين على الجانبين السعودي والبحريني، وأظهر البث المباشر للجسر إغلاق 9 كبائن للجمارك.

وتواكبت الازدحامات مع بدء فترة إجازة الفصل الدراسي الثاني، وقابلتها جهود كبيرة بذلها موظفي الجوازات والجمارك، مقدمين كافة التسهيلات إلى المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

وكانت جوازات المنطقة الشرقية في السعودية قد أكدت إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين الأفراد والعائلات العابرين بجميع المنافذ، بكل يسر وسهولة.

وأوضحت أن منفذ جسر الملك فهد شهد انسيابية متميزة في مغادرة وقدوم المسافرين، من خلال سرعة إنهاء إجراءات سفرهم، والتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الاحترازية الصحية، فيما خصصت المديرية أرقام اتصالات وحسابات رسمية في كل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لتمكين المواطنين والمقيمين تقديم الملاحظات والشكاوى أو المقترحات من خلالها.

جسر الملك فهد يسجل أعلى عبور للمسافرين في تاريخه

سجّل جسر الملك فهد، يوم السبت الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية اليوم الإثنين، أعلى رقم عبور للمسافرين في يوم واحد، منذ افتتاحه قبل 36 عاماً، بعدد ١٣٦٥٠٠ مسافر، في الوقت الذي شهد الجسر منذ يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس/آذار 2023 ولثلاثة أيام متتالية والتي وافقت بداية إجازة الربيع للفصل الدراسي الثاني تحقيق إحصائيات عالية واستثنائية في أعداد المسافرين بلغت ٣٦١٣٤٥ مسافرًا.

وكشفت إحصائية جوازات جسر الملك فهد ليوم الخميس 10 شعبان 1444هـ أن عدد القادمين بلغ ٤٤٦٧٩ مسافراً بينما بلغ عدد المغادرين ٥٣٢٢٤ مسافراً بمجموع ٩٧٩٠٣ مسافرين، بينما سجلت إحصائية يوم الجمعة 11 شعبان 1444 هـ أن عدد القادمين بلغ 59044 مسافراً، والمغادرين 67900 مسافر بمجموع 126944 مسافراً، كما سجلت إحصائية جوازات الجسر ليوم السبت 12 شعبان 1444 هـ أن عدد القادمين بلغ ٧٠٧١١ مسافراً بينما بلغ عدد المغادرين ٦٥٧٨٧ مسافراً بإجمالي ١٣٦٤٩٨ مسافراً.

وتم إنهاء إجراءات المسافرين بكل يسر وبانسيابية عالية نتيجة تضافر جهود كافة الإدارات الحكومية العاملة في الجانبين السعودي والبحريني والتعاون والتنسيق المشترك بين جميع الإدارات العاملة، وعلى مدار الساعة؛ لتيسير عبور الأعداد الكبيرة من المسافرين خاصة في أوقات الذروة.