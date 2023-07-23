13 جامعة سعودية تعلن عودتها لنظام الفصلين

أعلنت 13 جامعة سعودية، مؤخراً، عودتها رسمياً إلى نظام الفصلين الدراسيين والذي سيكون نفس مدة الثلاثة فصول.

وقال حساب “خبر عاجل” السعودي في تويتر عبر تغريدة ” حتى الآن..

الجامعات التي أعلنت رسمياً عودتها لنظام الفصلين الدراسيين والذي سيكون نفس مدة الثلاثة فصول:

جامعة الملك عبدالعزيز (جدة)

جامعة الملك سعود (الرياض)

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (المنطقة الشرقية)

جامعة الملك فيصل (الأحساء)

جامعة الملك خالد (أبها)

جامعة القصيم (بريدة)

جامعة جدة (جدة)

جامعة طيبة (المدينة المنورة)

جامعة الجوف (منطقة الجوف)

جامعة نجران (نجران)

جامعة تبوك (تبوك)

جامعة الأمير سطام (الخرج)

جامعة حفر الباطن (حفر الباطن)”.

ويوجد في السعودية نحو 30 جامعة حكومية، و12 جامعة أهلية وخاصة، بإجمالي 42 جامعة، بالإضافة إلى نحو 13 كلية حكومية وخاصة وأهلية، و7 كليات عسكرية.

حتى الآن..



الجامعات التي أعلنت رسمياً عودتها لنظام الفصلين الدراسيين والذي سيكون نفس مدة الثلاثة فصول:



جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك سعود

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك خالد

جامعة القصيم

جامعة جدة

جامعة طيبة

جامعة الجوف

جامعة نجران

جامعة تبوك… — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 22, 2023

الرياض تجيز للجامعات اختيار نظام الفصول الدراسية

أجاز مجلس الوزراء السعودي في موافقته على التقويم الدراسي الجديد للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية بالخارج، في نهاية مايو/أيار الماضي، اختيار نظام الفصول الدراسية وفق ضوابط وشروط محددة.

وشملت موافقة مجلس الوزراء في التقويم الدراسي للعام ١٤٤٥ هـ على اعتماد “القواعد المنظمة للتقويم الدراسي”، التي أكدت على أن يقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية أساسية لجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.

ويجوز للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج، اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها (٣ فصول أو فصلان)، والتعديل على التقويم الدراسي، مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.

ويجوز لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.

كما أجازت بأن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول -بما لا يزيد على ثلاثة أسابيع- فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها، على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.

وكانت وزارة التعليم السعودية قررت، قبل نحو سنتين، تحويل الفصول الدراسية من اثنين إلى ثلاثة فصول، وبدأ العمل به خلال العام 1444 الدراسي الماضي.

وقسم زيادة الفصول الدراسية إلى ثلاثة فصول بين مؤيد ورافض، إلا أن وزارة التعليم ربطته بتطوير الأنظمة التعليمية المعمول بها في السعودية بشكل يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك من أجل السعي إلى تخريج جيل من الخريجين، يتماشى مع متطلبات سوق العمل السعودي بشكل كبير؛ وهو الأمر الذي تحاول الوزارة بشكل كبير العمل على تنفيذه عبر آليات العمل الخاص بها خاصة من خلال منصاتها المختلفة.