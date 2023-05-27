وزارة التعليم السعودية تعيد تقييم الفصول الدراسية الثلاثة

أوعزت وزارة التعليم السعودية بإجراء مشروع تقييم لعملية تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام وبناء ما أسمته “مصفوفة” للإيجابيات والسلبيات للنظر بها واتخاذ القرار على ضوئها.

وفي تعميم موجه لمديري إدارات التعليم عزت وزارة التعليم هذا القرار، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي، من منطلق حرصها على متابعة التطورات المستهدفة من برنامج تنمية القدرات البشرية في منظومة التعليم العام، والتي تتضمن مبادرة “تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية”.

ووجه التعميم وكالة التخطيط والتطوير بتنفيذ المشروع التقييمي، من خلال تتبع مرحلي لتنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة، وتحديد ما وصفه التعميم بـ “الإيجابيات والسلبيات والتحديات والمخاطر للنظام الثلاثي”.

وراعى التوجيه، ضرورة قياس الأثر التعليمي والاقتصادي والاجتماعي من تنفيذ الفصول الدراسية، وتقييمه خلال العامين ١٤٤٣ و١٤٤٤هـ، وذلك من خلال جمع البيانات، والاستماع لأصحاب العلاقة عن طريق إجراء المقابلات، ولكونكم أحد المعنيين بهذا التحول.

وكانت وزارة التعليم السعودية قررت تحويل الفصول الدراسية من اثنين إلى ثلاثة فصول، وبدأ العمل به خلال العام 1444 الدراسي.

وتتراوح أيام العام الدراسي في نظام الفصلين من 179 يوماً و180 يوماً دراسة فعلية، أما في نظام الثلاثة فصول الدراسية، فيكون نحو 184 أو 185 يوماً دراسة فعلية.

وقسم زيادة الفصول الدراسية إلى ثلاثة فصول بين مؤيد ورافض، إلا أن وزارة التعليم ربطته بتطوير الأنظمة التعليمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية بشكل يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك من أجل السعي إلى تخريج جيل من الخريجين، يتماشى مع متطلبات سوق العمل السعودي بشكل كبير؛ وهو الأمر الذي تحاول الوزارة بشكل كبير العمل على تنفيذه عبر آليات العمل الخاص بها خاصة من خلال منصاتها المختلفة.

وانتشرت شائعات كثيرة خلال الأشهر الماضية تفيد بأن وزارة التعليم عدلت عن قرارها وهو ما أظهر نسبة الرافضين لقرار الفصول الثلاثة، وكانت الوزارة تنفي تلك الأنباء بشكل متكرر.