تهاوي مبيعات سندات الخزانة المصرية لمخاوف بشأن الجنيه

(رويترز) – هوت مبيعات سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث سنوات الصادرة اليوم الثلاثاء إلى 1.09 مليون جنيه مصري (35332 دولارا) بعد أن امتنعت الحكومة عن زيادة العائد الذي طالب به المستثمرون القلقون من احتمال انخفاض قيمة العملة قريبا.

تلقى البنك المركزي 26 طلبا قيمتها 5.77 مليار جنيه بمتوسط عائد محتمل 24.15 بالمئة في مزاد أمس الاثنين، لكنه لم يقبل إلا واحدا فقط بعائد 21.7 بالمئة. ولم يتغير العائد المقبول عن عرض مماثل في 21 مارس آذار حين بيعت سندات قيمتها 5.06 مليار جنيه على الرغم من زيادة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 18.75 بالمئة يوم الخميس.

يقول محللون إن المستثمرين توقفوا عن شراء السندات لأنه من المتوقع ان تبدأ عوائد سندات الخزانة قريبا في الارتفاع لتتماشى مع الزيادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة. وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة للمساعدة في الحد من التضخم المتصاعد الذي قفز إلى 31.9 بالمئة في فبراير شباط.

ويقول محللون إن الضغوط تتزايد على مصر لخفض قيمة عملتها بعد أن تراجعت في السوق السوداء في الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من انخفاض سعرها الرسمي بمقدار النصف مقابل الدولار خلال العام المنصرم. وقال مصرفيون وتجار إن السعر الرسمي للجنيه لم يتغير إلا قليلا خلال الأسابيع الأربعة الماضية عند 30.9 للدولار، بينما تراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 36 و37 جنيها.