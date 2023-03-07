الجنيه المصري مرشح لمزيد من التراجع

حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ آذار / مارس 2022 حتى كانون الثاني / يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في شباط / فبراير 2022، ليُتداول حالياً عند 30.75 جنيه لكل دولار.

ولكن يعتقد الكثير من الخبراء الماليون أن الجنيه المصري مقبل على مزيد من التراجع لتحقيق التوازن، وآخر هؤلاء الخبراء ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس الذي قال : “رغم أن المؤشرات الأولية لانتعاش الاقتصاد العالمي قد تساعد في تحقيق بعض الاستقرار، تعتقد وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن أسواق العملات الأجنبية لم تصل بعد إلى حالة توازنها وأنه من المحتمل أن يظل التضخم في خانة العشرات هذا العام”.

وأضاف “واصلت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات في مصر الإشارة إلى اضطراب السوق في شهر فبراير، ولكن مع بعض الاستقرار بعد بداية صعبة للعام الحالي”.

وقال : “فبعد أن وصل معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة خلال شهر يناير انخفض إلى أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر، حيث عانت الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد”.

وكان خبراء بنك سوسيتيه جنرال قد رجحوا أن تلجأ مصر إلى تخفيض قيمة الجنيه مجدداً في المستقبل القريب، وتوقعوا أن ينهي الجنيه المصري الربع الحالي دون المستويات الحالية بنسبة 10%، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وقال محللون استراتيجيون في سوسيتيه جنرال من بينهم فينكس كالين وجيرجيلي أورموسي في تقرير إن مصر المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص لأن عجز الحساب الجاري ونقص الدولار كبير. وعلى الرغم من ثلاث تخفيضات في قيمة العملة أدت إلى فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال العام الماضي، إلا أن العملة لم تصل إلى “التوازن الجديد قصير الأجل” ، على حد قولهم.

وكتب المحللون الاستراتيجيون: “إن عدم اتخاذ إجراءات متشددة بشكل حاسم من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بالتنفيذ وفقاً لتفويضه الخاص باستهداف التضخم. وتظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية”.

وجاء تحرير الجنيه المصري على خلفية شح الدولار وتزايد الضغط على الجنيه، الذي عززته الحرب الروسية الأوكرانية، ودورة التشديد النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وترتب عليها خروج مليارات الدولارات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

ويرى خبراء اقتصاديون وماليون أن هناك إيجابيات عديدة من تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، من بينها استفادة قطاعي السياحة والتصدير.

وتمر مصر في خضم أزمة اقتصادية وأسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات. فقد تم إقصاؤها عن أسواق رأس المال، وتم تخفيض تصنيفها إلى مرتبة المقترض غير المرغوب فيه وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.

وتعمل البلاد على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي حتى في الوقت الذي تواجه فيه فجوة تمويل خارجية تبلغ 17 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى مزيد من الضغط على الجنيه الذي كان خامس أسوأ العملات أداءً في العالم العام الماضي. ويرى المحللون الاستراتيجيون في سوسيتيه جنرال أن الجنيه المصري سينهي الربع الحالي عند 34 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي، مقابل 30.62 جنيه لكل دولار اليوم الجمعة. لم يحددوا ما إذا كان قد تم تضمين تأثير تخفيض قيمة العملة في توقعاتهم.

وقد أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات أن الإقتصاد المصري غير المنتج للنفط ظل في حالة ركود حاد في شهر شباط / فبراير، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد. ونتيجة لذلك، انخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في تسعة أشهر، ووصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها. من ناحية إيجابية، انخفضت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في شهر كانون الثاني / يناير.