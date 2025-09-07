تلف الكابلات في البحر الأحمر يضعف الاتصالات في عدة دول ومايكروسوفت تحذر

يشهد مستخدمو الإنترنت في دول خليجية وشرق أوسطية تباطؤًا ملحوظًا في خدمات الإنترنت نهاية الأسبوع، مع شكاوى من بطء السرعات وفشل تحميل المواقع والتطبيقات فيما حذرت مايكروسوفت أمس السبت إن عملاء منصتها للخدمات السحابية “أزور” (Azure) قد يواجهون تأخر زمن الاستجابة بعد انقطاع عدة كابلات دولية في البحر الأحمر. وأضافت الشركة في تحديث حالة نُشر عبر الإنترنت أن حركة البيانات عبر كابلات في الشرق الأوسط، والقادمة من آسيا أو المرسلة إليها أو إلى أوروبا، تتأثر بالانقطاع، مشيرةً إلى أن فرقها الهندسية تعمل على التخفيف من أثر الوضع. ولم يوضح الإشعار كيفية تعرض الكابلات للقطع لم تقتصر المشكلة على دول خليجية، بل شملت أجزاء واسعة من الشرق الأوسط، والهند، وباكستان. وفي الإمارات، أبلغ عملاء شركتي الاتصالات “دو” و “اتصالات” عن انخفاض كبير في سرعة الإنترنت المنزلي وخدمات الهاتف المحمول ليلة السبت. لم يُعرف السبب الدقيق وراء الحادث حتى الآن، على الرغم من أن الخدمات بدأت تتحسن بشكل تدريجي بحلول صباح الأحد. تكمن أهمية هذه الكابلات في كونها ممرًا حيويًا لحركة البيانات العالمية بين قارات آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقد أشارت بعض التقارير إلى مخاوف من تعرض الكابلات لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن، رغم نفيهم سابقًا مهاجمة هذه الخطوط. يجدر بالذكر أن حوالي 70% من حوادث انقطاع الكابلات البحرية تكون عرضية، وغالبًا ما تنتج عن مراسي السفن. تُسلط هذه الحادثة الضوء على مدى ضعف الاعتماد على البنية التحتية الدولية للإنترنت. تعمل فرق فنية من شركات الاتصالات الكبرى على إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة لتخفيف تأثير الانقطاع على المستخدمين، بينما تستمر جهود إصلاح الكابلات المتضررة، وهي عملية قد تستغرق أسابيع. يظل هذا الحدث بمثابة تذكير بأهمية تأمين هذه الشرايين الرقمية الحيوية لضمان استمرارية الاتصال في المنطقة وخارجها.

ℹ️ Update: Meanwhile similar internet disruptions have been observed on Etilasat and Du networks in the United Arab Emirates, resulting in slow speeds and intermittent access as engineers work to resolve the issue impacting multiple countries pic.twitter.com/hEYIi4G6hj — NetBlocks (@netblocks) September 7, 2025