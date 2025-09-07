تلف الكابلات في البحر الأحمر يضعف الاتصالات في عدة دول ومايكروسوفت تحذر

فريق التحرير by فريق التحرير

انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر قرب اليمن يؤثر على اتصالات الإنترنت دول خليجية وشرق أوسطية عديدة ومايكروسوفت تحذر أن العطل سيطول

صورة للتوضيح فقط المصدر: reddit.com/user/Harrypc95

يشهد مستخدمو الإنترنت في دول خليجية وشرق أوسطية تباطؤًا ملحوظًا في خدمات الإنترنت نهاية الأسبوع، مع شكاوى من بطء السرعات وفشل تحميل المواقع والتطبيقات فيما حذرت مايكروسوفت أمس السبت إن عملاء منصتها للخدمات السحابية “أزور” (Azure) قد يواجهون تأخر زمن الاستجابة بعد انقطاع عدة كابلات دولية في البحر الأحمر. وأضافت الشركة في تحديث حالة نُشر عبر الإنترنت أن حركة البيانات عبر كابلات في الشرق الأوسط، والقادمة من آسيا أو المرسلة إليها أو إلى أوروبا، تتأثر بالانقطاع، مشيرةً إلى أن فرقها الهندسية تعمل على التخفيف من أثر الوضع. ولم يوضح الإشعار كيفية تعرض الكابلات للقطع لم تقتصر المشكلة على دول خليجية، بل شملت أجزاء واسعة من الشرق الأوسط، والهند، وباكستان. وفي الإمارات، أبلغ عملاء شركتي الاتصالات “دو” و “اتصالات” عن انخفاض كبير في سرعة الإنترنت المنزلي وخدمات الهاتف المحمول ليلة السبت. لم يُعرف السبب الدقيق وراء الحادث حتى الآن، على الرغم من أن الخدمات بدأت تتحسن بشكل تدريجي بحلول صباح الأحد. تكمن أهمية هذه الكابلات في كونها ممرًا حيويًا لحركة البيانات العالمية بين قارات آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقد أشارت بعض التقارير إلى مخاوف من تعرض الكابلات لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن، رغم نفيهم سابقًا مهاجمة هذه الخطوط. يجدر بالذكر أن حوالي 70% من حوادث انقطاع الكابلات البحرية تكون عرضية، وغالبًا ما تنتج عن مراسي السفن. تُسلط هذه الحادثة الضوء على مدى ضعف الاعتماد على البنية التحتية الدولية للإنترنت. تعمل فرق فنية من شركات الاتصالات الكبرى على إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة لتخفيف تأثير الانقطاع على المستخدمين، بينما تستمر جهود إصلاح الكابلات المتضررة، وهي عملية قد تستغرق أسابيع. يظل هذا الحدث بمثابة تذكير بأهمية تأمين هذه الشرايين الرقمية الحيوية لضمان استمرارية الاتصال في المنطقة وخارجها.

