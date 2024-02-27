أنباء عن انقطاع كابلات إنترنت بحرية تربط مصر والبحر الأحمر

تضرر كابل واحد على الأقل من الألياف البحرية في البحر الأحمر، بحسب بعض التقارير الصحفية وهو ما أكدته شركة الكابلات سيكوم Seacom وقالت الشركة في بيان لها إن العطل حدث فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومباسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر).

وقالت شركة الاتصالات الدولية «سيكوم»، في بيان لها، إن جزءاً من نظام الكابلات الخاص بشرق إفريقيا الذي يعبر البحر الأحمر تعطل مطلع الأسبوع، ما أثر في تدفق حركة البيانات بين إفريقيا وأوروبا. وأضافت الشركة أن الانقطاع وقع فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومباسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر)، وتشير التقييمات الأولية إلى أن انقطاع الكابل البحري حدث في محيط البحر الأحمر، ويبدو أن الكابلات الأخرى في المنطقة قد تأثرت أيضاً.

وتشير التقييمات الأولية إلى أن انقطاع الكابل البحري حدث في محيط البحر الأحمر، ويبدو أن الكابلات الأخرى في المنطقة قد تأثرت أيضًا.

تقول سيكوم إنها غير قادرة على تأكيد سبب العطل في الوقت الحالي، ولكنها تعمل مع شريكها في إصلاح الكابلات لتقييم جدوى الإصلاح في المنطقة.