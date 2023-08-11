السعودية: وصول تشات جي بي تي بعد طول انتظار

أعلن مستخدمون سعوديون، اليوم الجمعة، عن وصول روبوت الدردشة الشهير تشات جي بي تي ChatGPT إلى المملكة العربية السعودية بعد طول انتظار.

وقال رجل الأعمال الرائد في مجال التقنية ‏‏‏‏فيصل الخميسي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ‎‎‎الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في منشور له عبر موقع إكس (تويتر سابقاً)، صياح اليوم الجمعة، “خبر جميل. فتح خدمة ChatGPT رسمياً بالمملكة”.

خبر جميل.



فتح خدمة ChatGPT رسمياً بالمملكة ?????? pic.twitter.com/9LEOTxiwG5 — Faisal (@Faisal) August 11, 2023

ونشر مستخدمون عبر لقطات شاشة لأجهزتهم الإلكترونية تمكنهم من إضافة رقم الهاتف السعودي لاستخدام روبوت الدردشة.

وذكر تقرير لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية (aitnews)، مساء اليوم الجمعة، أن المستخدمين كانوا في السابق يحتاجون إلى استخدام أرقام هاتف أمريكية للوصول إلى روبوت الدردشة الذي أحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ إطلاقه أواخر العام 2022.

ولم يصدر عن شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI المطورة لروبوت (ChatGPT) أي إعلان رسمي بشأن إطلاق شات جي بي تي في السعودية.

وأكد التقرير أن السعودية تواصلت مع الشركة المطورة لتسريع عملية توفر التطبيق في المملكة، إيماناً منها بأهميته.

وأطلقت شركة (أوبن أي آي) روبوت الدردشة بشكل تدريجي حول العالم، وكانت البداية كالعادة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أطلقته تباعاً في بعض الدول العربية ليصل، اليوم، إلى السعودية.

وأطلقت الشركة الأمريكية، أواخر مايو/أيار الماضي في دول، مثل الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا.

ويتزامن توفر روبوت الدردشة في السعودية مع إعلان الشركة عن إتاحة ميزة التعليمات المخصصة لمستخدمي الإصدار المجاني من روبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي) ChatGPT.

ويأتي الإعلان بعد أن أطلقت (أوبن أي آي) OpenAI في 25 يوليو/تموز الماضي تطبيقها الخاص بـ (شات جي بي تي) في متجر جوجل بلاي Google Play.

وأحدث روبوت الدردشة من (أوبن أي آي) ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاقه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وذلك لإمكاناته المميزة في الإجابة عن الأسئلة بلغة طبيعية أشبه بلغة البشر.