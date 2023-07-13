فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إيلون ماسك ينافس تشات جي بي تي بواسطة إكس إيه آي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
إيلون ماسك

أطلق إيلون ماسك شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، في مشروع يُفترَض أن تكشف تفاصيله الجمعة.

وتشير الشركة الناشئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن “إكس إيه آي” تهدف إلى فهم الطبيعة الفعلية للكون”، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

   ونشر إيلون ماسك عبر تويتر موضحا أن “إكس إيه آي” تطمح إلى “فهم الواقع”. وأعلن موقع الشركة عقد جلسة أسئلة وأجوبة الجمعة عبر تويتر لمناقشة أهداف الشركة وتفاصيل عنها.

 ويذكر أن “إكس إيه آي” أُسّست رسميا في نيفادا في آذار/مارس، بحسب سجل الشركة في هذه الولاية، لكنها تشير إلى أن فريقها التقني موجود في منطقة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. وعند التسجيل، أُدرج إيلون ماسك مديرا لها.

وكان الملياردير قد أقر قبل أشهر عدة بأنه اشترى كمية كبيرة من بطاقات الرسوم البيانية الضرورية لابتكار برامج الذكاء الاصطناعي، من دون أن يوضح ماذا ينوي أن يفعل بها.

ويشرح مسؤولون من الشركة عبر الموقع “نحن شركة منفصلة عن إكس كورب التي تدير تويتر، لكننا سنعمل من كثب مع إكس وتسلا وشركات أخرى لإحراز تقدّم في عملنا”.

ويتألف فريق “إكس إيه آي” الذي يديره إيلون ماسك من متخصصين معروفين في الذكاء الاصطناعي بعضهم كان يعمل لدى “أوبن إيه آي” التي ابتكرت برنامج “تشات جي بي تي” أو “غوغل” أو “مايكروسوفت”.

وكان ماسك قال في مقابلة مع شبكة “فوكس” في نيسان/أبريل، إنه يعتزم “إنشاء خيار ثالث” بين الشركات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي (مايكروسوفت/أوبن إيه آي وغوغل).

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