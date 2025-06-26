فريق التحرير by فريق التحرير

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تخفيض رسوم جواز السفر السوري إلى النصف

وزير الداخلية يُصادق على قرار يقضي بتخفيض الرسوم المستوفاة لقاء منح جوازات السفر

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية، اليوم، القرار رقم (1) ش. ق الذي يقضي بتخفيض رسوم منح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، سواء المتواجدين داخل سوريا أو خارجها. يأتي هذا القرار بناءً على أحكام المرسوم رقم 119 لعام 2025، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وحرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على جوازات السفر. تفاصيل التخفيضات: للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية: الطلب الفوري: تم تخفيض الرسم القنصلي ليصبح 400 دولار أمريكي بدلاً من 800 دولار أمريكي.

نظام الدور: تم تخفيض الرسم ليصبح 200 دولار أمريكي بدلاً من 300 دولار أمريكي. للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين داخل الجمهورية العربية السورية: تم تخفيض الرسم الفوري ليصبح 1,600,000 ليرة سورية بدلاً من 2,000,000 ليرة سورية. أحكام عامة: لا تخضع الرسوم المحددة أعلاه لأي رسوم إضافية أخرى، بما في ذلك رسوم الإدارة المحلية. تخضع هذه الرسوم لرسم التسجيل القنصلي لدى البعثات السورية في الخارج في حال لم يكن المواطن مسجلاً لديها. سريان القرار: يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره في 26 حزيران 2025 (الموافق 1 ذو الحجة 1447 هـ)، وقد تم تعميمه على الجهات المعنية للتنفيذ، بما في ذلك الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة المالية، وإدارة الهجرة والجوازات، وإدارة التخطيط والتنظيم. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء المالي على المواطنين السوريين في الداخل والخارج، تأكيدًا على سعي الحكومة لتلبية احتياجاتهم وتسهيل شؤونهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...