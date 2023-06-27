تحذير من مخاطر الإصابة بالسرطان في أدوية التنحيف مثل ويجوفي وأزونبك

أثار تحذير هيئة أوروبية مخاوف من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بسبب المكون النشط ( -سيماغلوتايد-Semaglutide ) في أدوية التنحيف التي حظيت مؤخرا بشعبية واسعة مثل كل من ويجوفي Wegovy وأزونبك Ozempic .

وطلبت هيئة الأدوية الأوروبية من مصنعي الأدوية تقديم مزيد من المعلومات حول الروابط المحتملة بين سيماغلوتايد- الموجود في أدوية مرض السكري وأدوية إنقاص الوزن مثل ويجوفي وأزونبك- وسرطان الغدة الدرقية. وأثارت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) – وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي (EU) مسؤولة عن تقييم الأدوية الصيدلانية والإشراف عليها – مخاوف بشأن خطر محتمل للإصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى الأشخاص الذين يستخدمون الببتيد 1 الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1) والمكون النشط سيماغلوتايد في تلك الأدوية.

وأمهلت الهيئة الأوروبية من شركات تصنيع هذه الأدوية بمكون سيماغلوتايد وهي كل من نوفونوردسك وأسترازينيكا وايلي ليلي وغيرهم تقديم معلومات حول ذلك في أدويتهم الدواء بحلول 26 يوليو 2023.

يأتي ذلك التحرك في أعقاب دراسة نُشرت في مجلة رعاية مرضى السكري في فبراير.

وفقًا للدراسة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمون ناهضات مستقبلات GLP-1 لمدة سنة إلى ثلاث سنوات قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بجميع أنواع سرطانات الغدة الدرقية. علاوة على ذلك ، وجدت الأبحاث السابقة لعام 2022 ارتباطًا بين ناهضات مستقبلات GLP-1 وسرطانات الغدة الدرقية وأورام البنكرياس الخبيثة. ومع ذلك ، فإن هذه الدراسات وغيرها لم تقدم أدلة قاطعة حول ما إذا كانت ناهضات مستقبلات GLP-1 مثل سيماغلوتايد تشكل خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. ومع ذلك ، فإن معلومات الوصفات المتضمنة في أزونبك و ويجوفي تنصح المستهلكين بالآثار الضارة المحتملة لهذه الأدوية.

على سبيل المثال ، يحذر كلا الدواءين من أن سيماغلوتايد يسبب أورام الخلايا الدرقية C في القوارض ، ولكن من غير المعروف ما إذا كان يسبب هذا النوع من الورم لدى البشر. تشمل الاحتياطات الأخرى المدرجة تحذيرات من حدوث التهاب البنكرياس ومرض المرارة وإصابات الكلى لدى الأشخاص الذين يستخدمون سيماجلوتيد.

تصدر وكالة الأدوية الأوروبية EMA تنويه السلامة عند حدوث أحداث سلبية لدى الأشخاص الذين يستخدمون عقارًا معتمدًا ، أو تشير الأبحاث إلى أنه قد يكون هناك ارتباط بين الإصابة والدواء. ومع ذلك، لا تعني إشارة الأمان أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين مكون سيماغلوتايد وسرطان الغدة الدرقية. لكن التنزويه يدعو إلى مزيد من التحقيقات لتحديد سلامة الدواء. وفقًا لتقرير رويترز ، صرح متحدث باسم Eli Lilly أنهم قد أقروا سابقًا بالمخاطر المحتملة لسرطان الغدة الدرقية المتعلقة بمنبهات مستقبلات GLP-1 ويعملون مع الهيئات التنظيمية لإجراء دراستين للتحقيق في هذا الارتباط.

من جانب آخر، يسيل لعاب شركات وول ستريت لأسهم شركات تنتج هذه الأدوية لأنها تستخدم مدى الحياة وتدير الأمراض بدلا من شفائها بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.