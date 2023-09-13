تحذير من خلل في محركات طائرات إيرباص وشركات طيران عربية توقف بعض طائراتها

كشفت شركة تصنيع المحركات الأمريكية ريثيون (Raytheon Technologies Corporation) أر تي إكس RTX عن عيب في التصنيع قد يؤدي إلى توقف مئات من طائرات إيرباص في السنوات القادمة، فيما حذر موردو قطاع الطيران وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم من ارتفاع التكاليف والضغط على سعة الطائرات بحسب رويترز.

وتقدر وول ستريت جورنال خسائر الشركة بقرابة 3.5 مليار دولار بسبب ذلك، و شهد العام الجاري حوادث عديدة استدعت قيام سلطات الطيران المدني بوقف تشغيل بعض طائرات إيرباص دون أن يتضح أن السبب هو ذاته ذلك الخلل، كما حدث في العراق في شهر مايو الماضي مع طائرة إيرباص من طراز A220 التي تستخدمها شركة الخطوط الجوية العراقية الوطنية بسبب خلل في محركاتها، حسبما ذكرت السلطة في بيان ذكر أن قرار الإيقاف جاء من منطلق المسؤولية في الحفاظ على سلامة المسافرين والحركة الجوية بعدما كشفت مؤشرات فنية أولية عن تعرض محرك إحدى الطائرات إلى تلف أجزاء من البطانة الداخلية لغطاء المحرك بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي وكسر أجزاء من زعانف المروحة خلال هبوطها في مطار بغداد الدولي.

والخلل ناتج عيب نادر في مسحوق المعدن يمكن أن يؤدي إلى تشققات في بعض مكونات المحرك، هي أحدث مشكلة تواجه الصناعة، التي كانت تتصارع مع نقص الموظفين ومشكلات سلسلة التوريد حتى مع انتعاش السفر من أدنى مستوياته بسبب الوباء.

وأغلقت أسهم الشركة على انخفاض بنسبة 1.7% بعد أن سجلت في وقت سابق أدنى مستوى لها في أكثر من عامين عند 73.66 دولارًا يوم الثلاثاء، لكنها حصلت على دعم من الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص غيوم فوري الذي قال في مؤتمر في واشنطن العاصمة إن الإصلاحات ضرورية لضمان السلامة.