فيديو.. هبوط اضطراري لطائرة روسية في حقل قمح

أجبرت طائرة ركاب روسية على الهبوط في حقل قمح في مقاطعة نوفوسيبيرسك اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة؛ وفقًا لهيئة الطوارئ المحلية.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، قال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف إنه حسب المعلومات الأولية، كان على متن الرحلة التابعة لشركة “أورالسكيه أفيالينيي” (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصًا، بينهم 23 طفلًا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.

وأكدت السلطات الروسية أن رحلة شركة أورال إيرباص A320 قامت بهبوط اضطراري بالقرب من قرية أثناء تشغيل خدمة سوتشي-أومسك.

وقالت هيئة الطوارئ: “تم إجلاء جميع الركاب ويتم فحصهم من قبل العاملين في المجال الطبي”.

ويظهر مقطع فيديو التقطته الوزارة أن الطائرة استقرت على أرض وعرة. يتم نشر شرائح الإخلاء.

ووفقاً للمعلومات، فشلت الطائرة التي كانت تنفّذ رحلة من سوتشي إلى أومسك، في الهبوط بمطار وجهتها وأطلقت إشارة استغاثة.

وأفاد مطار نوفوسيبيرسك بأنه تم توجيه الطائرة إلى مطار بديل في نوفوسيبيرسك “لأسباب فنية”.

وأوضح حاكم مقاطعة أومسك فيتالي خوتسينكو، في وقت لاحق أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري في نوفوسيبيرسك بسبب خلل في النظام الهيدروليكي.

Самолёт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку, как заявил перевозчик, из-за отказа гидравлики. RT обсудил версию с экспертами.



Лётчик 1-го класса капитан А320 Андрей Литвинов считает, что отказ гидросистемы не является причиной для посадки в поле pic.twitter.com/xX83j7J99A — RT на русском (@RT_russian) September 12, 2023