تايلور سويفت الأعلى أجراً بين الفنانين في العالم بـ 332 مليون دولار

كسبت النجمة الأمريكية المغنية تايلور سويفت 92 مليون دولار في عام 2022، مما يجعلها واحدة من أعلى الفنانين أجراً في العالم، وفقاً لمجلة “فوربس“. ولكن هذا مجرد جزء بسيط مما يمكن أن تكسبه في عام 2023، كما ذكر موقع “ماركت ووتش“.

وقد تضمنت مداخيل سويفت في عام 2022 مبيعات من ألبومها “Midnights” ، الذي صدر في ذلك العام، بالإضافة إلى المداخيل من الألبومات السابقة. لكن سويفت شرعت في جولة عالمية هذا العام قد تصل ايراداتها في النهاية إلى مليار دولار، وفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال“.

وقد أصدرت سويفت للتو “Speak Now (إصدار تايلور)” وهو إعادة تسجيل لألبومها لعام 2010 الذي يحمل نفس الاسم. يحتوي الإصدار الجديد أيضاً على ست أغاني “From the Vault” غير متضمنة في الإصدار الأصلي.

بعبارة أخرى، فإن عام 2023 مرشح ليكون الأعلى دخلاً في مسيرة الفنانة الشهيرة البالغة من العمر 33 عاماً والتي يبلغ صافي ثروتها بالفعل 740 مليون دولار، وفقاً لمجلة “فوربس”.

وربما تكون “جولة إيراس” الحالية لسويفت هي الحفلة الموسيقية الأعلى من حيث المداخيل التي شهدها العالم على الإطلاق، إذ يمكن أن تبلغ مليار دولار على مدار ما يزيد عن 100 حفلة غنائية حتى عام 2024، أي بمعدل 10 ملايين دولار لكل حفلة، على الرغم من أن صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت أن مداخيل بعض الحفلات يمكن أن تتجاوز 13 مليون دولار.

وبالنظر إلى أن سويفت لديها حوالي 65 حفلة في تقويم الجولات لهذا العام، فإن ذلك يساوي 650 مليون دولار. لكن الفنان لا يحتفظ بكل هذه الأموال، إذ أنه عندما يتم دفع جميع النفقات، تتراوح حصيلة الأرباح من كل حفلة 3.5 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار لشركة سويفت، أي بمداخيل صافية تتراوح بين 227,5 مليون دولار و 260 مليون دولار.

كما أن المغنية الأمريكية حققت مداخيل اخرى في عام 2023 كالآتي: 65 مليون دولار من ألبوماتها السابقة، 14 مليون دولار من ألبومها الجديد Speak Now، 25 مليون دولار من اعلانات مع شركات تجارية مثل “آبل” و”تارغت”، أي ان الحد الأدنى لمداخيل سويفت سيبلغ 232 مليون دولار في عام 2023.

وللمقارنة، فإن فرقة الروك Genesis، كانت الأعلى أجراً في عام 2022، وفقًا لمجلة “فوربس”، حيث بلغت مداخيلها 230 مليون دولار، معظمها من بيع حقوق النشر الخاصة بها، لذلك، فإن مداخيل بقيمة 332 مليون دولار يمكن أن تجعل سويفت الأكثر أجراً في عام 2023.

وقد أعلنت المغنية الأمريكية أخيراً إضافة حفلات جديدة إلى جولتها العالمية التي تحمل عنوان “إيراس” (Eras) أي “العصور” التي استهلتها في آذار / مارس الفائت بإطلالة في ولاية أريزونا الأمريكية. ومن المقرّر أن تُحيي في إطار هذه الجولة أكثر من مئة حفلة حتى صيف 2024 في الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وآسيا وأوستراليا.

وأعلنت تايلور سويفت عن 14 عرضاً جديداً لجولة “إيراس” the Eras Tour بما في ذلك عرض إضافي في آنفيلد مع ظهور ضيف خاص معها بالحفل.

وكان من المقرر أن تؤدي تايلور بالفعل يومي 14 و 15 حزيران / يونيو 2024 في آنفيلد ، لكنها ستحصل الآن على حفلة أخرى في الملعب الشهير، وستنضم إليها فرقة الروك الأمريكية الأسطورية بارامور paramore.

وتبهر سويفت جمهورها مع قيامها بتبديل أثوابها الـ16 خلال فواصل سريعة في كل من حفلاتها!