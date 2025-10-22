بينج إكس تُعزز التداول بالذكاء الاصطناعي بإطلاق 10 مستشارين جدد

أعلنت منصة بنج إكس BingX، الرائدة عالميًا في تداول العملات الرقمية والداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، عن إنجاز مزدوج ومهم: تجاوز عدد مستخدمي منتجها المبتكر BingX AI Master حاجز المليون مستخدم حول العالم. يأتي هذا النمو القياسي تأكيدًا على الإقبال المتزايد على أدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. واستجابةً لهذا الإقبال، كشفت الشركة عن إضافة 10 شخصيات جديدة إلى “AI Master”، تم تصميمها لتوفير خيارات واستراتيجيات تداول أكثر تنوعًا وذكاءً للمتداولين. هذا التوسع يهدف إلى تقديم تجارب أكثر تخصيصًا وتفاعلاً مع تقلبات الأسواق الرقمية. تتميز الشخصيات الجديدة بتنوع كبير في أنماط التداول، حيث تشمل أسماء مستوحاة من عمالقة التقنية مثل: Builder Bill Gates: الذي يركز على استراتيجيات النمو المركب والمستقر. Sam the AI Visionary: المخصص للاستراتيجيات المبتكرة القائمة على الرؤية المستقبلية. Zuck the Social Emperor: الذي يعتمد في تحليلاته على مشاعر السوق واتجاهاته العامة. يُجسد هذا التنوع التزام BingX بإثراء إمكانيات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجعلها في متناول جميع المتداولين، سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة. منذ إطلاقه، أظهر “BingX AI Master” مستويات عالية من التفاعل، بمتوسط يومي بلغ 82.74 صفقة تداول و 4.05 استراتيجيات لكل مستخدم. كما كشفت البيانات عن تفضيل المتداولين للاستراتيجيات الجريئة بنسبة 53%، تليها المعتدلة بنسبة 32%، ثم المتحفظة بنسبة 15%، ما يُشير إلى تحول سريع نحو تبني أدوات التداول الذكية. وفي تعليقها على هذا النجاح، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: “أثبت AI Master أن المستخدمين لا يسعون فقط لأدوات تداول، بل يبحثون عن ذكاء يتطور معهم ويفهم احتياجاتهم ويمنحهم الثقة. من خلال إضافة المزيد من الشخصيات وإطلاق مبادرات يقودها المستخدمون، نواصل إعادة تعريف تجربة التداول لتصبح أكثر ذكاءً وتفاعلاً وتركيزًا على المستخدم.”

