منصة تكشف عن ابتكارها للتمويل المركزي-اللامركزي لتعزيز التداول عبر البلوك تشين

كشفت بينغ إكس BingX، النقاب عن منتجها الجديد ChainSpot، ميزة التمويل المركزي-اللامركزي التي تمكّن المستخدمين من الوصول لرموز لامركزية مباشرة عبر حساباتهم لدى المنصة دون الحاجة لمحافظ خارجية أو عمليات معقدة على شبكة البلوك تشين.

وأصبحت المنصة العالمية لتداول العملات الرقمية BingX إحدى أوائل منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية التي تطلق مثل هذا المنتج الهجين، مبشرة بخطوة طموحة في رحلة تطوير منتجاتها وذلك في إطار احتفالها بمرور 7 سنوات على تأسيسها.

وفي إطار وعدها للعملاء “ضغط مرة واحدة نحو جميع الشبكات”، تقدم ميزة ChainSpot طريقة يسيرة لاستكشاف وتداول الأصول على شبكة البلوك تشين مع الحفاظ على الحماية الكاملة عبر البنية التحتية المركزية لمنصة BingX. وباعتبار هذه الميزة الجديدة من ابتكارات التمويل المركزي-اللامركزي، فإنها تجمع بين مزايا نظامي التمويل مقدمة للمستخدمين سهولة الاستخدام والموثوقية العالية التي تتمتع بها منصات التداول المركزية إلى جانب الانفتاح والابتكار الذين تقدمهما بروتوكولات التمويل اللامركزي.

أبرز فوائد تشين سبوت

تم تصميم ميزة تشين سبوت ChainSpot الجديدة لجعل التداول على شبكة البلوك تشين أكثر بساطة وأماناً، إذ تقدم طيفاً من الخصائص المفيدة التي ترتقي بتجربة المستخدمين، وتضم:

أمان معزز: يحظى المستخدمون بمستويات حماية عالية الموثوقية مثل المصادقة الثنائية والتخزين في المحافظ الباردة (غير المتصلة بالإنترنت)، مع التفاعل مع الأسواق اللامركزية.

يحظى المستخدمون بمستويات حماية عالية الموثوقية مثل المصادقة الثنائية والتخزين في المحافظ الباردة (غير المتصلة بالإنترنت)، مع التفاعل مع الأسواق اللامركزية. وصول أوسع للأصول: الاستكشاف اليسير لرموز التمويل اللامركزي الرائجة والمشاريع الجديدة على البلوك تشين دون الحاجة إلى جسور أو إعداد محافظ خارجية.

الاستكشاف اليسير لرموز التمويل اللامركزي الرائجة والمشاريع الجديدة على البلوك تشين دون الحاجة إلى جسور أو إعداد محافظ خارجية. استكشاف أكثر ذكاءً: تُبرز الفلاتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي مشاريع التمويل اللامركزي عالية الجودة بسرعة، مما يقلّل من وقت البحث ويحدّ من المعلومات المضللة أو غير المفيدة.

تُبرز الفلاتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي مشاريع التمويل اللامركزي عالية الجودة بسرعة، مما يقلّل من وقت البحث ويحدّ من المعلومات المضللة أو غير المفيدة. التوافق عبر الشبكات: تم تصميم ChainSpot لمستقبل متعدد شبكات البلوك تشين، حيث تتيح تداول الأصول عبر شبكات مختلفة بكفاءة عالية، وكل ذلك من خلال واجهة مركزية موحّدة.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: “خلال السنوات السبع الماضية، سجلت BingX وتيرة نمو لافتة وبقيت على مقربة من مستخدميها انطلاقاً من حرصها على تلبية تطلعاتهم. لذلك تمثل تشين سبوت ثمرة الإصغاء الدقيق لحاجتهم لفرص لامركزية وأكثر مرونة دون المساس بمستويات الأمان الفائقة وسهولة استخدام المنصة. ويتمحور هدفنا من إطلاق ChainSpot حول رسم ملامح جديدة لسبل الوصول إلى التمويل اللامركزي، وجعله أكثر بساطة وبديهياً ومحمياً بأرقى البروتوكولات الأمنية. وتجسد هذه الميزة المبتكرة جزءاً من رؤيتنا الأوسع لاستشراف مستقبل التمويل، حيث يلتقي الابتكار بالشمول، وتكون مستويات الأمان منسجمة مع الحرية المالية”.