بيل غيتس يدعم شركة ناشئة ويمولها لمواجهة تجشؤ الأبقار

استثمر الملياردير بيل غيتس في شركة أسترالية ناشئة لتكنولوجيا المناخ تخطط لتقليل انبعاثات غاز الميثان من تجشؤ الأبقار. كان المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت ناشطا بمطالباته لمواجهة التأثير البيئي لإنتاج اللحوم.

تعمل شركة رومين 8، (يشير اسمها لكلمة الاجترار والهضم Rumin8) الناشئة في بيرث على مكمل غذائي – يتم استنساخه صناعياً من الأعشاب البحرية الحمراء – والذي يوقف إنتاج الغاز.

وأعلنت الشركة في بيان أنها جمعت 12 مليون دولار (9.7 مليون جنيه إسترليني) في جولة تمويل بقيادة شركة بريك ثرو انرجي فنتشرز ، التي أسسها غيتس في عام 2015.

وتدعم شركة الاستثمار أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، جيف بيزوس ، ورائد الأعمال الصيني والمؤسس المشارك لشركة علي بابا ، جاك ما. وقال ديفيد ميسينا ، العضو المنتدب لشركة رومين 8: “لقد كنا سعداء للغاية بالحفاو والترحيب من صناديق مواجهة التغير المناخي في جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “هناك رغبة حقيقية في تمويل حلول لانبعاثات غاز الميثان المعوي من الماشية ولحسن حظ شركتنا Rumin8 ، يمكنهم رؤية فوائد تقنيتنا”.

في أكتوبر الماضي ، اقترحت نيوزيلندا فرض ضرائب على غازات الدفيئة التي تنتجها حيوانات المزرعة من التجشؤ والتبول في محاولة لمعالجة تغير المناخ. سيشهد المخطط العالمي الأول للمزارعين دفع ثمن الانبعاثات الزراعية بشكل ما بحلول عام 2025. يأتي ما يقرب من نصف إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد من الزراعة ، وخاصة الميثان. في عام 2019 ، وصل الميثان في الغلاف الجوي إلى مستويات قياسية ، أي أعلى بنحو مرتين ونصف مما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة. ما يقلق العلماء هو أن للميثان دور كبير عندما يتعلق الأمر بارتفاع حرارة الأرض. ومثلا، جزيئات الميثان الفردية لها تأثير احترار أقوى على الغلاف الجوي من جزيئات ثاني أكسيد الكربون المفردة. على مدى 100 عام ، يزيد ارتفاع درجة حرارة الميثان عن 28 إلى 34 مرة عن ثاني أكسيد الكربون.

يعد الميثان هو أكثر غازات الدفيئة شيوعًا بعد ثاني أكسيد الكربون (CO2). تنتج الماشية مثل الأبقار والماعز والغزلان الميثان عندما تهضم معدتها الألياف الصلبة مثل العشب للهضم.