بقيمة 1,3 مليار ريال، البنك الأهلي السعودي يعتزم استرداد صكوك رأس مال

أعلن البنك الأهلي السعودي في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أنه يعتزم استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، على أن تصل قيمة الصكوك إلى حسابات حامليها في 5 حزيران / يونيو المقبل.

ويبلغ العدد الإجمالي للصكوك المستردة 1300 صك بقيمة إسمية تبلغ مليون ريال للصك الواحد عند الاسترداد.

وأعلن أن شركة الأهلي المالية هي الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال بصفتها مدير الدفعات ووكيل حملة الصكوك.

وكان البنك السعودي أصدر تلك الصكوك في 5 يونيو 2017 لتكون مؤهلة كرأس مال إضافي من الفئة (1) وفقاً للوائح البنك المركزي السعودي، حيث أشار البنك في حينه إلى أن الإصدار يأتي ضمن متطلبات “بازل 3” لتعزيز قاعدة رأس المال، والمحافظة على استدامة نمو البنك والمستويات الايجابية لكفاية رأس المال.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي أقرت الأسبوع الماضي مقترحات مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 15.2 مليار ريال ليصل رأسمال البنك إلى 60 مليار ريال، وتُموَّل الزيادة من الأرباح المُبقاة بواقع سهم واحد مجاني لكل 3 أسهم قائمة.

وذكر البنك في افصاح على موقع “تداول السعودية” أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.