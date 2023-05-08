البنك الأهلي السعودي يزيد رأسماله إلى 60 مليار ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي على مقترحات مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 15.2 مليار ريال ليصل رأسمال البنك من 44,78 مليار ريال إلى 60 مليار ريال، وتُموَّل الزيادة من الأرباح المُبقاة بواقع سهم واحد مجاني لكل 3 أسهم قائمة.

وذكر البنك في افصاح على موقع “تداول السعودية” أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شــركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كســور أســهم، ســيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وقد فاقت أرباح البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة العربية السعودية من حيث الأصول، توقعات المحللين عن العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 47% تقريباً إلى 18.58 مليار ريال (5.01 مليار دولار أميركي) في 2022، بدعم من ارتفاع دخل العمليات، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان بأكثر من النصف.

كان مجلس إدارة البنك أوصى في كانون الثاني / يناير الماضي بزيادة رأس المال عبر توزيع أسهم منحة.

كذلك وافقت عمومية البنك المنعقدة يوم الأحد على تفويض مجلس الإدارة، لتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023ـ، وأقرت توزيعات نقدية عن العام الماضي بواقع 0.6 ريال سعودي لكل سهم وبقيمة إجمالية 2.686 مليار ريال.