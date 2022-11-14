بطولة الـ650 مليون دولار.. ما الجوائز والتعويضات المالية في مونديال 2022؟

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس العالم قطر 2022، وينتظر عشاق اللعبة مشاهدة متعة لا يمكن النظر إليها إلا كل 4 سنوات.

المجد بالطبع هو رفع كأس البطولة وعودة الفائز بها إلى بلاده بعد استعداد دام سنوات وعمل من أجل فرصة التتويج التي لا تتكرر كثيرًا في العمر.

لكن بخلاف المجد، يبدو أن المال يمكن أن يسهم في صناعة الحافز أمام البلدان المشاركة في البطولة، من أجل الذهاب إلى أبعد مدى في المنافسات.

The countdown is almost over ⏰



We're only @Ronaldo days away from the #FIFAWorldCup ? pic.twitter.com/i5jqaw9Ufj — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 11, 2022

بطولة كأس العالم 2018 استقطبت 3.5 مليار مشاهد، وهذا يمثل نصف تعداد سكان العالم آنذاك تقريبا، وفقا للتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

نهائي كأس العالم الذي جمع فرنسا وكرواتيا في روسيا عام 2018، جذب إليه 1.12 مليار مشاهد حول العالم.

خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر سيتنافس 32 منتخبا على الفوز بالكأس الأهم في لعبة كرة القدم، وأيضا للتنافس على جوائز مالية مجموعها 440 مليار دولار.

كيف توزع الجوائز المالية؟

فيفا أعلن خلال مؤتمر أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة أبريل 2022، عن قيمة الجوائز المالية للمشاركين في كأس العالم، والتي تأتي كما يلي:

البطل: 42 مليون دولار

الوصيف: 30 مليون دولار

المركز الثالث: 27 مليون دولار

المركز الرابع: 25 مليون دولار

الخروج من ربع النهائي: 17 مليون دولار

الخروج من ثمن النهائي: 13 مليون دولار

الخروج من دور المجموعات: 9 ملايين دولار

بخلاف مجموع الجوائز المالية التي يحققها كل منتخب، فإن كل فريق تأهل إلى كأس العالم يحصل على 1.5 مليون دولار قبل انطلاق البطولة من أجل تغطية تكلفة الاستعداد.

بموجب قيمة الجوائز المالية المعلنة من جانب، الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن كل فريق يشارك في البطولة يضمن على الأقل الحصول على 10.5 مليون دولار.

ورفع فيفا جوائز كأس العالم عن نسخة مونديال روسيا 2018، إذا حصلت فرنسا آنذاك على 38 مليون دولار نتيجة الفوز بالبطولة.

تعويضات للأندية

كشفت فيفا أنه خصص مبلغ يتجاوز 200 مليون دولار من أجل تعويض الأندية على السماح للاعبين بالمشاركة في كأس العالم.

يتم منح كل ناد مبلغا من المال بناء على المنافسات التي سيحصل إليها لاعب خلال البطولة بداية من دور المجموعات وصولا إلى النهائي.

أوضح الاتحاد الدولي، أن التعويض سيذهب إلى الأندية التي لعب معها أي لاعب على مدار العامين الماضيين بحد أقصى 370 ألف دولار عن اللاعب الواحد، على أن يبدأ اليوم الواحد في البطولة من 10 ألاف دولار، وتبلغ تعويضات دور المجموعات 180 ألف دولار عن اللاعب الواحد، و220 ألف دولار في دور الـ16، و280 ألف دولار في ربع النهائي.

استفاد من برامج تعويضات كأس العالم عام 2018 عدد 416 ناديًا، من 63 اتحاد محلي على مستوى العالم.