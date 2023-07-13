بشكل رسمي نسرين طافش تعلن طلاقها من الدكتور المصري

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، مؤكدة أن الانفصال تم بشكل رسمي، مطالبة من الجميع احترام خصوصياتها.

كتبت نسرين طافش، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، جاء فيه: لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.

ولم تكن هذه المرة الأول التي تعلن من خلالها نسرين طافش انفصالها، في سبق وأن انفصالها رسميًا عن الدكتور شريف شرقاوي في سبتمبر الماضي دون أن تكشف السبب وهو ما أثار حيرة جمهورها.

بينما علق طبيب الأسنان شريف شرقاوي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، على نبأ انفصاله عن الفنانة السورية نسرين طافش، وأوضح: تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام.

انفصال نسرين طافش

بينما عادت نسرين طافش لزوجها شريف شرقاوي بعد انفصالهما منذ سبتمبر الماضي 2022، إذ نشرت الفنانة السورية فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وعلقت عليه: مساء السعادة، ليرد عليها قائلًا: سعيد أنكِ ملكي، كما عادت الفنانة السورية نسرين طافش لمتابعة زوجها شريف شرقاوي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش، شاركن في المسلسل السوري جوقة عزيزة، ودارت الأحداث حول عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقبت بملكة المسرح.

وشارك في بطولته سلوم حداد، خالد القيش، هبة نور، كرم الشعراني، وائل زيدان، نورا رحال، أيمن رضا، وفاء موصلي، وآخرين من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق.