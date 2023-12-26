أحدث برنامج ‘دوم‘ للولاء الوظيفي الحكومي ثورة في تحسين حياة موظفي القطاع العام بالسعودية، واليوم أُعلِن رسميًا عن تقديم خدماته لمنسوبي وزارة التعليم.

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن إنطلاق تطبيق “دوم” لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم؛ بمزايا وخصومات وعروض خاصة على المطاعم والمقاهي وغيرها.

التطبيق الذي إعلن عن تدشينه سبتمبر الماضي، يُعد نافذة رقمية لعالم من العروض والخصومات الحصرية، بدءًا من الرعاية الصحية وصولاً إلى السفر والتعليم والترفيه.



“دوم” الذي أصبح متاحًا لموظفي وزارة التعليم يأتي بمزاياه، حيث يوفر مجموعة متنوعة من العروض والخصومات الخاصة على العديد من المطاعم والمقاهي والخدمات الأخرى.

يهدف هذا التطبيق إلى تعزيز جودة الحياة اليومية لمنسوبي الوزارة وتقديم فرص جديدة للاستمتاع بتجارب مميزة ومناسبات استثنائية بأسعار مخفضة.

من بين أبرز المزايا التي يقدمها تطبيق “دوم” لموظفي وزارة التعليم هي:

عروض حصرية على المطاعم والمقاهي: يتيح التطبيق للمستخدمين الاستمتاع بخصومات وعروض خاصة عند تناول الطعام في مجموعة متنوعة من المطاعم المشهورة والمقاهي الراقية. تنوع الخدمات والعروض: بالإضافة إلى العروض على المطاعم والمقاهي، يقدم التطبيق عروضًا خاصة على مجموعة واسعة من الخدمات الأخرى مثل السفر والترفيه والتسوق. سهولة الاستخدام والوصول: يتيح التطبيق واجهة سهلة وبسيطة لمنسوبي الوزارة للاستفادة من العروض والخصومات دون معوقات أو تعقيدات في الاستخدام. مزايا إضافية: قد يقدم التطبيق نقاطًا إضافية للمستخدمين يمكن استبدالها بعروض مميزة أو خصومات إضافية.

ما هو برنامج الولاء الوظيفي “دوم”؟

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برنامج الولاء الوظيفي “دوم”، منذ أشهر في خطوة جديدة لتقديم الدعم لموظفي القطاع الحكومي، الذين يصل عددهم لأكثر من مليون موظف وموظفة

برنامج الولاء الوظيفي المعروف باسم “دوم”، والذي يقدّم مجموعة من العروض لموظفي القطاع الحكومي بالمملكة، من خلال أكثر من 3000 مزود خدمة في مناطق المملكة، حتى يتمكن أكثر من مليون و500 ألف موظف وموظفة الاستفادة منه.

البرنامج يسمح للموظفين بالحصول على المزيد من الامتيازات والفوائد، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتطوير القطاع الحكومي من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

مميزات برنامج الولاء الوظيفي دوم:

يقدم البرنامج الحكومي “دوم”، عددا من المميزات والفوائد لموظفي القطاع الحكومي، من أبرزها:

خصومات حصرية تصل لـ %50% في عدد من العلامات التجارية.

أكثر من 3000 عرض حصري مقدمة شبكة ولاء بلس.

أكثر من 1500 متجر متنوع.

الحصول على نقاط إضافية بشكل شهري.

استبدال النقاط بعروض مميزة.

كيفية التسجيل في تطبيق دوم:

يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون بنظام ios وأجهزة أندرويد تحميل التطبيق من المتجر الخاص.

. بعد التحميل، يمكنك التسجيل في التطبيق عن طريق إدخال البريد الإلكتروني.

اتبع تعليمات التسجيل ببياناتك الشخصية وجهة العمل الخاصة بك.

استمتع بالعروض الحصرية والميزات المجانية لموظفي الدولة عن طريق تطبيق “دوم”

ويُعتبر هذا التعاون مع مقدمي الخدمات شراكة حيوية تهدف إلى تقديم تجربة مميزة وملائمة لموظفي القطاع العام.



بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر برنامج “دوم” مصدرًا للتحفيز والدافع للموظفين، حيث يسهم في تحفيزهم وتحسين إنتاجيتهم في محيط العمل. فهو يساعد على رفع مستوى الفخر والولاء للوظيفة والمؤسسة التي يعملون بها.





تعتبر هذه الخطوة بداية جديدة لتعزيز الرعاية والاهتمام بالموظفين العاملين في القطاع العام. إن تقديم هذه المزايا الحصرية والخدمات المتنوعة تعكس الاهتمام الحكومي بتطوير بيئة العمل وتحسين جودة حياتهم الشخصية والمهنية على حد سواء.



بفضل برنامج “دوم”، أصبحت الخدمات اليومية متاحة لموظفي القطاع العام ، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الموظفين وتسهيل حياتهم اليومية، مع تعزيز حافزهم لتحقيق التقدم والنجاح في حياتهم المهنية.



تلك الخطوة الجديدة تجلب الخدمات التي كانت تُقدم سابقاً من قبل شركات رائدة مثل أرامكو والخطوط السعودية إلى متناول الموظفين في القطاع الحكومي، وتشمل هذه الخدمات برنامج “دوم” الذي يُعد مصدرًا للعروض والخدمات التي تلبي احتياجاتهم اليومية، والتي تأتي من مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات – حيث يُقدم كل مزود خدمة عدة خدمات مختلفة.

كما أن هذه البرامج والعروض تسهم بشكل كبير في جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للموظفين، وتقدم تسهيلات جديدة وعروضًا تعاونية مع وزارة الموارد البشرية.

هذه الخطوة تدعم مسيرة الموظف المهني، وتزيد من إنتاجيته وفخره بعمله، مما يساهم في دفع الاقتصاد للأمام. تعكس هذه الخطوة روح النمو والتنافسية في بداية مسار الموظف، وتُعزز فرص نجاحه المهني، وتُحدث زخمًا إيجابيًا في الاقتصاد من جميع الجوانب.



البرنامج الجديد “دوم” يقدم باقة من العروض الحصرية التي تتيح للموظفين الاستفادة من مزايا متنوعة وشاملة تغطي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.



رسمياً:



إنطلاق تطبيق "دوم" لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم؛ بمزايا وخصومات وعروض خاصة على المطاعم والمقاهي وغيرها. — الميدان التعليمي (@almaydanedu) December 25, 2023