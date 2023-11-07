دوري أبطال أوروبا.. هل يفلت برشلونة من العقدة الألمانية أمام شاختار؟

تلقي عقدة “ألمانيا”، بظلالها اليوم على مواجهة نادي برشلونة الأسباني، أمام شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على ملعب فولكس بارك معقل نادي هامبورج الألماني رغم أنها تبدو في المتناول قياسا على تاريخ الفريقين وقائمة كل منهما الحالية.

وتكمن برشلونة، من الفوز في 10 مباريات فقط في ألمانيا، من بين 36 مباراة خاضها هناك، وهو ما بات يمثل عقدة للنادي الكتالوني.

ورغم أن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، لم تضع برشلونة في مواجهة أي فريق ألماني، إلا أن النادي الكتالوني سيتوجه إلى ألمانيا للعام الثالث على التوالي في البطولة لخوض مباراة هناك.

واختار نادي شاختار دونيتسك، ملعب فولكس بارك الخاص بنادي هامبورج الألماني لخوض المباريات عليه، لأنه لا يستطيع خوضها على أرضه في أوكرانيا، بسبب الحرب مع روسيا.

أرقام سلبية في ألمانيا

وستكون مباراة برشلونة مع شاختار، في ألمانيا، هي المباراة رقم 37 للنادي الكاتالوني هناك، وفقا لإحصائية صحيفة “سبورت” الإسبانية، التي كشفت أرقاما سلبية كبيرة لمباريات الفريق الكتالوني هناك.

ومن بين 36 مباراة خاضها برشلونة في ألمانيا، تمكن من الفوز في 10 مباريات فقط، وخرج متعادلا في 14 مباراة، وتعرض لـ 12 هزيمة.

ذكريات سعيدة في دوري أبطال أوروبا

ورغم هذه الأرقام السلبية، توجد هناك ذكريات سعيدة لجماهير برشلونة في الملاعب الألمانية، حيث استطاع التأهل للدور الثاني من بطولة أوروبا من خلال الخسارة 3-1 فقط أمام نادي كايزرسلاوترن، في مباراة مثيرة عام 1991، لينطلق بعدها النادي الكتالوني، ويحقق أول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

ومن الذكريات الجميلة أيضا لجماهير نادي برشلونة، مع الملاعب الألمانية، تلك التي احتضنها على ملعب برلين الأولمبي، عندما حقق الفريق آخر لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2015.