بجلطة قلبية، وفاة فيليكس المغامر الشهير قبل اصدامه وسقوطه في مسبح بإيطاليا

توفي صاحب أعلى قفزة في التاريخ، النمساوي فيليكس باومغارتنر بجلطة قلبية قبل سقوطه في حادث تحطم طائرة شراعية في إيطاليا. وأفادت تقارير صحفية أن فيليكس باومغارتنر البالغ من العمر 56 عامًا “توفي بجلطة قبل أن يصطدم بالأرض بسقوط طائرته الشراعية في مسبح فندق مزدحم، ووقع الحادث أمس بعد أن هوت طائرته الشراعية المزودة بمحرك (باراغلايد) أثناء قضائه عطلة في منطقة بورتو سان البيديو على الساحل الأدرياتيكي الإيطالي، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيطالي. وكان المغامر النمساوي قد نال شهرة عالمية بعد تحقيقه قفزة تاريخية من طبقة الستراتوسفير عام 2012، حيث أصبح أول إنسان يكسر حاجز الصوت دون استخدام طائرة، وقفز من ارتفاع يزيد عن 39 كيلومترًا فوق سطح الأرض. الحادث الذي وقع بعد ظهر الخميس قرابة الساعة الرابعة، شهد فقدان فيليكس السيطرة على طائرته الشراعية نتيجة شعوره المفاجئ بوعكة صحية، مما أدى إلى سقوطه داخل مسبح تابع لفندق وأسفر سقوطه أسر عن إصابة شابة كانت متواجدة في محيط المسبح، وأكدت المصادر أن باومغارتنر كان قد فارق الحياة قبل لحظة الاصطدام. وسبق أن نشر باومغارتنر قبل خمسة أيام فقط صورة على حسابه في “إنستغرام”، أرسل من خلالها تحيات طائرة لمتابعيه من منطقة فيرمو الإيطالية. وظهر في الصورة وهو يحلق فوق الساحل الأدرياتيكي باستخدام طائرة شراعية مزودة بمحرك. وعلق على الصورة قائلًا: “الرياح شديدة”، في إشارة إلى صعوبة الطيران بسبب الظروف الجوية في ذلك اليوم.

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