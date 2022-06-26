بايدن يدفع مجموعة السبع لفرض حظر على الذهب الروسي، والشرق الأوسط وجهة محتملة للواردات الروسية

نقلتبلومبرغ عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحث قادة مجموعة السبعة للاتفاق على إعلان حظر على واردات الذهب الجديدة من روسيا ، وهي أحدث عقوبة تأتي رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، يسعى قطاع الذهب في روسيا عن خيارات مبيعات جديدة ، مثل تصدير المزيد إلى الصين والشرق الأوسط ، اللتين ليستا جزءًا من مجموعة السبع.

يأتي ذلك فيما تستمر واردات المعادن الأخرى من روسيا مثل النحاس والنيكل والبلاديوم حيث تكافح صناعة السلع الأساسية لإدارة علاقة طويلة الأمد مع روسيا كونها مورد رئيسي للمواد الخام في العالم.

ونقلت الوكالة عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع سيعلنون عن هذا التعهد المشترك خلال قمتهم التي تعقد بقصر إلماو الساحلي في ولاية بافاريا الألمانية خلال الفترة من 26 وحتى 28 حزيران/يونيو الجاري. وأضاف المصدر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن يوم الثلاثاء حظر الواردات الأمريكية من الذهب الروسي.

ورغم أن القيود الغربية لمعاقبة روسيا أغلقت إلى حد كبير الأسواق الأوروبية والأمريكية أمام الذهب من روسيا وهي ثاني أكبر شركة لتعدين السبائك الذهبية في العالم، إلا أن تعهد مجموعة الدول السبع الكبرى سوف يمثل قطيعة تامة بين روسيا وأكبر مركزين تجاريين للذهب في العالم وهما لندن ونيويورك.

وبرزت لندن كإحدى أهم الوجهات للمعادن الثمينة الروسية، واستحوذت على ما قيمته 15 مليار دولار من الذهب الروسي الذي وصل إلى هناك العام الماضي وتمثل 28٪ من واردات المملكة المتحدة من الذهب ، وفقًا لبيانات كومتريد التابعة للأمم المتحدة.