بايبت تتجاوز عتبة 70 مليون مستخدم مع تسارع تبني المؤسسات والتوسع في الامتثال العالمي

أعلنت بايبت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، اليوم عن تخطي عدد مستخدميها لحاجز 70 مليون مستخدم مسجل، بما يجسد إنجازاً لافتاً للمنصة يرسخ مساعيها المتواصلة لتعزيز نموها العالمي المستدام ويؤكد على الثقة العالية التي تحظى بها بين العملاء الأفراد والمؤسسات. ويمثل هذا النجاح برهاناً على الحضور الواسع لمنصة Bybit في سوق العملات الرقمية، والتزامها المستمر بتعزيز الأمان والامتثال والابتكار في الحلول والمنتجات المخصصة لهذا القطاع الحيوي.

وبهذه المناسبة، قال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: “يجسد تخطي عدد مستخدمينا حاجز 70 مليون مستخدم دليلاً حياً على الثقة العالية التي يضعها مجتمعنا العالمي بعملياتنا، وثمرة حرصنا المتواصل على ترسيخ أسس الامتثال، وتوفير بنية تحتية مواتية للعملاء من المؤسسات، فضلاً عن تقديم ابتكارات تلبي تطلعات المستخدمين ضماناً لقدرة جميع العملاء، من المتداولين المبتدئين إلى المؤسسات العالمية، على اغتنام الفوائد التي يقدمها مستقبل التمويل بثقة عالية”.

تعزيز الامتثال العالمي والتفاعل التنظيمي

تواصل Bybit توسيع أطر امتثالها العالمية، وتتعاون عن كثب مع الجهات التنظيمية حول العالم. ونظمت مؤخراً حواراً استراتيجياً مع وزارة المالية الفيتنامية، حيث ساهمت في مبادرة الأطر التنظيمية التجريبية للبلاد من خلال مشاركة خبراتها في مجالات اعرف عميلك، ومكافحة غسل الأموال، وأفضل الممارسات الدولية.

وأحرزت المنصة أيضاً تقدماً لافتاً ضمن مناطق رئيسية بما يشمل دولة الإمارات، مرسخة التزامها بالامتثال التنظيمي والشفافية التشغيلية.

تحفيز النمو المؤسسي

تشهد Bybit نمواً متسارعاً في قاعدة العملاء من المؤسسات، حيث يأتي ذلك مدفوعاً ببنيتها التحتية للتداول التي تتسم بأداءٍ عالٍ، وضوابط المخاطر المتقدمة، وشراكاتها الاستراتيجية. ويعكس التعاون مع زوديا كاستودي، المزود الرائد لحلول الحفظ المؤسسي وتسوية الصفقات خارج المنصات، الجهود المستمرة التي تبذلها Bybit لتلبية احتياجات المستثمرين المحترفين من خلال حلول قوية ومتوافقة مع المعايير التنظيمية.

الريادة في تكامل تقنيات الويب 3.0 وفوائدها العملية

تواصل Bybit تصدر مشهد الابتكارات العملية في تقنيات الويب 3.0. وتمكّن اليوم بطاقة المدفوعات Bybit Card، التي يستخدمها نحو 2 مليون مستخدم، الإنفاق اليومي باستخدام العملات الرقمية، في حين تبسط خدمة Bybit Pay المعاملات ضمن شبكات البلوك تشين وخارجها للمستخدمين والتجار على حد سواء.

وتماشياً مع فلسفتها التي تضع المستخدمين في المقام الأول، تعتمد Bybit على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمات التداول والبحث والدعم. وتقدّم أداة CryptoLens، وهي أداة تحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي طوّرتها داخلياً، رؤى معمّقة للمستخدمين حول أساسيات الرموز، ونشاط المجتمعات، والاتجاهات الاجتماعية، واقتصاديات الرموز، حتى للمشاريع غير المدرجة على المنصة. أما TradeGPT، وهو وكيل ذكي مدرَّب على بيانات Bybit الحصرية، فيوفّر ملخصات سريعة لحركة الأسعار وتحليلات فنية دقيقة، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. وإلى جانب هذه الابتكارات، يعمل وكيل دعم ذكي على تعزيز خدمة العملاء من خلال تحسين كفاءة الاستجابة وتجربة المستخدم عبر المنصة.

جسر الفجوة بين التمويل التقليدي ومستقبل الأصول الرقمية

تواصل Bybit التزامها بتولي دور فاعل باعتبارها من أبرز الداعمين لعالم العملات الرقمية، وذلك عبر تعزيز مستويات السلامة في القطاع وجسر الفجوة بين التمويل التقليدي وعالم الويب 3.0. ومع منتجات بديهية، وتعاون وثيق مع الجهات التنظيمية، والتقنيات السباقة، تدعم Bybit المستخدمين من جميع المستويات وتمكنهم من اغتنام فرص منظومة الأصول الرقمية والازدهار فيها.

وأضاف تشو: “نؤسس بنية تحتية للمرحلة المقبلة في قطاع التمويل. ومن خلال دعم الأطر التنظيمية، وتبني أرقى المعايير والممارسات إلى جانب منهجية تضع العملاء أولاً، نستشرف مستقبل أكثر أماناً وشمولاً ودعماً لقطاع التمويل ليستفيد منه الجميع”.