الموت قتلا بالرصاص يتصدر أسباب وفاة الاطفال والشباب الأمريكيين

أصبح احتمال موت الأطفال والمراهقين بالأسلحة وإطلاق النار أكثر أسباب وفاة هذه الفئة بدرجة تفوق أي سبب آخر بحسب تقرير سي ان ان.

تجاوزت ضحايا القتل بالبنادق والمسدسات ضحايا حوادث السيارات منذ 2020، لتصبح السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة ، وتمثل الأسلحة النارية ما يقرب من 19 ٪ من وفيات الأطفال (من 1 إلى 18 عامًا) في عام 2021 ، وفقًا لقاعدة بيانات مراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها. وقتل ما يقرب من 3600 طفل في حوادث متعلقة بالأسلحة النارية في ذلك العام، يعني ذلك فقدان خمسة أطفال مقابل كل 100،000 طفل في الولايات المتحدة. لا يوجد في أي بلد آخر عامل مماثل يجعل من الأسلحة النارية ضمن الأسباب الأربعة الأولى للوفيات بين الأطفال ، وفقًا لتحليل مؤسسة KFF.

الوفيات بالأسلحة النارية بين الأطفال الأميركيين ارتفعت بنسبة 50 في المئة في العامين الماضيين، وفقاً لتقرير جديد لمركز «بيو» للأبحاث. وكان عدد الأطفال والمراهقين الذين قضوا بالبنادق في عام 2021 الأعلى منذ عام 1999، أي السنة الأولى التي بدأ فيها مركز «السيطرة على الأمراض والوقاية منها» بجمع البيانات.

وكان عام 2022 الأعنف في ما يتعلق بالحوادث التي تقع في المدارس منذ عام 1999 أيضاً، إذ حصلت 46 حادثة إطلاق نار، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

ويعكس ارتفاع وفيات الأطفال والمراهقين بالأسلحة النارية الزيادة الإجمالية في وفيات الأسلحة النارية في أميركا، بحسب مركز «بيو». ففي عام 2021، حصلت 48 ألفاً و840 حالة وفاة بالأسلحة النارية بين الأميركيين، في ارتفاع بنسبة 23 في المئة عن عام 2019، وأعلى حصيلة سنوية مسجّلة.

The U.S. has a child and teen firearm mortality rate that is over 18 times higher than the average rate of similar large and wealthy countries.https://t.co/VXQeK8eR18 pic.twitter.com/yheVmPEhUx — Matt McGough (@mcgough_matthew) March 27, 2023

تمثل حادثة إطلاق النار في مدرسة كوفينانت في ناشفيل يوم الإثنين ، إطلاق النار السادس عشر هذا العام في الصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر والأكثر دموية منذ إطلاق النار على المدرسة في أوفالدي ، تكساس ، العام الماضي ، وفقًا لتحليل سي إن إن لبيانات إطلاق النار في المدارس.

قُتل ستة أشخاص – ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين. كان هناك 130 حادث إطلاق نار جماعي حتى الآن في عام 2023 ، وهو أكبر عدد من عمليات إطلاق النار التي تم تسجيلها في هذه المرحلة في أي عام منذ عام 2013 على الأقل ، وفقًا لبيانات من أرشيف رصد أعمال العنف بالسلاح. ارتفعت وفيات الأطفال والمراهقين بشكل عام خلال جائحة كوفيد 19 – ولكن لم يكن ذلك بسبب الجائحة بل بسبب عمليات إطلاق نار والإصابات المميتة ، وفقًا لدراسة جديدة في مجلة الجمعية الطبية الامريكية JAMA، شكلت الأسلحة النارية ما يقرب من نصف الزيادة في معدل الوفيات في عام 2020.

تظهر الأرقام من أرشيف عنف السلاح Gun Violence Archive – وهي قاعدة بيانات بحثية غير ربحية – أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعية قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط مرتين في اليوم.

لقي 48830 شخصًا حتفهم بسبب إصابات متعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة خلال عام 2021، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

هذه زيادة بنسبة 8٪ تقريبًا عن عام 2020، الذي كان عامًا قياسيًا للوفيات بالأسلحة النارية.

وتقدم الأسلحة هدايا للأطفال والمراهقين أحيانا سواء كان ذلك من أهلهم أو من الأقارب، وذلك بسبب قوة شركات الأسلحة واللوبي الذي يروج للبنادق والمسدسات في البلاد.