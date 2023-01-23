الشرطة تعلن "انتحار" مسن نفذ هجوما قتل 10 داخل استوديو للرقص قرب لوس أنجليس

أعلنت الشرطة الأمريكية “انتحار” هوو كان تران المسلح الذي كان يبلغ من العمر 72 عامًا والذي يشتبه في أنه أطلق النار داخل استديو للرقص قرب لوس انجليس بولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

ووصف الحادث بأنه واحد من أشد حوادث إطلاق النار الجماعي دموية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقالت الشرطة إن المسلح المشتبه به هوو كان تران والذي تناقلت صحف محلية صورة له.

وقالت في مؤتمر صحفي إن الرجل قتل نفسه بالرصاص داخل شاحنة بيضاء حاصرها ضباط في وقت سابق يوم الأحد بحسب بي بي سي.

ولم يحدد المحققون بعد الدافع وراء الهجوم، لكنهم يحققون في تاريخ تران العقلي والإجرامي، حسب الشرطة.

وداهمت عناصر الشرطة شاحنة بيضاء بالقرب من موقع إطلاق النار، يشتبه بعلاقة سائقها بالحادث.

وهرب مسلح بعد أن قتل 10 أشخاص على الأقل بالقرب من لوس أنجليس، وأُصيب 10 أشخاص آخرون، بعضهم في حالة حرجة.

ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إطلاق النار بأنه عمل “مروّع وقاسٍ” من العنف المسلح وأعرب عن تعاطفه مع الضحايا.

ووقع إطلاق النار في مدينة مونتيري بارك، التي يسكنها عدد كبير من ذوي الأصول الآسيوية، بعد فترة وجيزة من تجمع آلاف الأشخاص في مهرجان للاحتفال بالسنة القمرية الصينية الجديدة.

وفتح المسلح النار على استوديو مزدحم للرقص في منطقة وسط المدينة. وقالت الشرطة إن شخصا انتزع من المشتبه به السلاح الذي كان يحمله في استوديو “همبرا” للرقص. ولم يصب أحد في ذلك الموقع.