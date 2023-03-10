تستضيف الرياض يوم 13 مارس/آذار المقبل المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل ولمدة ثلاثة أيام برعاية استراتيجية من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة أكثر من 80 عارضاً محلياً ودولياً بهدف استعراض أهم التجارب العالمية في التقنيات المساعدة والأجهزة الطبية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويتضمن المعرض، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، عديد من ورش العمل المتعلقة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البيئة المكانية والافتراضية، حيث يجمع المعرض العديد من الجهات التي تمثل 25 دولة يمثلون الجهات المتخصصة كذلك يشارك عدد من الخبراء المحليين والعالميين لنقل التجارب والأبحاث المتعلقة بمواضيع الإعاقة والتأهيل بهدف تبنيها ورفع مستوى جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف المعرض إلى خلق بيئة تربط بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين في المجال من خلال مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي المختص بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي يشتمل عليها المعرض والبرامج الثقافية والتوعوية.

ويأتي المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتأهيل امتدادًا للجهود المقدمة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع والوصول إلى مجتمع يحقق الاندماج والشمل وسيتم من خلاله استعراض المبادرات الساعية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل والمجتمع والتعاون والتكاتف مع مختلف القطاعات لرفع مستوى جودة الحياة لهم وتعزيز كافة الخدمات المقدمة.

ويقام المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل بتنظيم من الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض بشراكة استراتيجية مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.

وتحث هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كافة الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين والمختصين في مجال التأهيل للحضور والمشاركة من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص لصفحة المعرض www.SaudiRehabeXpo.com