وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر عرقة بالرياض.

وتعد اللغة الصينية أكبر اللغات من حيث عدد المتكلمين بها كـ “لغة أم”، فمن بين سكان الأرض البالغ عددهم 7.2 مليار نسمة يتكلم اللغة الصينية 1.39 مليار شخص.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية معلومات إضافية حول الموضوع ولكن ترتبط السعودية والصين بعلاقات اقتصادية قوية، ولا سيما في مجال الطاقة، إذ تعد المملكة أكبر شريك لبكين في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها المصدر الأول للنفط بالنسبة للصين متفوقة على روسيا الجارة الشمالية والشريك الاستراتيجي لبكين.

العلاقات السعودية الصينية

شهدت العلاقات بين الرياض وبكين، في السنوات الأخيرة، تطوراً لافتاً انعكس بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إذ أسهم هذا التعاون في وصول حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين إلى 87.3 مليار دولار في العام 2021.

وبدأت العلاقات بين البلدين منذ 80 عاماً، وشملت أوجه تعاون مختلفة في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين، وصولاً إلى شكلها الرسمي في 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية.

واتسمت العلاقات السعودية الصينية بالتميز الكبير الذي انعكس إيجاباً على تعزيز التعاون بين البلدين، والتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.

الشريك التجاري الأول

وخلال العقود الماضية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين التوقيع على عديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين، إذ ترتكز معظم صادرات المملكة إلى الصين على البترول.

واحتلت الصين مركز الشريك التجاري الأول للمملكة لآخر خمس سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات السعودية ووارداتها الخارجية منذ 2018، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).

وبلغ حجم التجارة البينية بين السعودية والصين في العام 2021 نحو 309 مليارات ريال (82.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 39 بالمئة عن 2020، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال (10.9 مليارات دولار).

ورغم العلاقات المتنامية بين البلدين فإن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الصين في 2017 شكلت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، باعتبارها أول زيارة رسمية لملك سعودي إلى بكين، وجاءت عقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض في 2016، وعلى هامش زيارة الملك سلمان لبكين وقع الطرفان اتفاقيات بأكثر من 65 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد استحوذت المملكة على أكثر من 20.3 بالمئة من استثمارات الصين في العالم العربي بين 2005 و2020، والبالغة 196.9 مليار دولار.

وجاءت السعودية كأكبر الدول العربية استقبالاً للاستثمارات الصينية خلال تلك الفترة بنحو 39.9 مليار دولار.

كما بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين 8.6 مليارات ريال، وجاءت المملكة في المرتبة الـ 12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية 2019.

وأبدت 15 ‏شركة صينية، مؤخراً، رغبتها في الاستثمار في السعودية، والدخول في مشاريع الخصخصة لعدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية.

وبدأت شركات صينية في تنفيذ مشاريعها، مثل شركة “شنغكونغ” (Shengkong) التي وضعت حجر الأساس لمصنع لمصابيح الإضاءة “إل إي دي” (LED) في مدينة الجبيل بقيمة تتجاوز 3.3 مليارات ريال (880 مليون دولار).

كما تم تدشين مشروع مصنع شركة “بان آسيا” (Pan Asia) الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات قدرها 4 مليارات دولار.

زيارة تاريخية الرئيس الصيني للسعودية

وقعت السعودية والصين مجموعة من الاتفاقات خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة، في ديسمبر/كانون الأول 2022، مما يبرز تنامي العلاقات بين البلدين بينما تراقبهما بحذر الولايات المتحدة حليفة الرياض التقليدية.

ووقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الصيني اتفاق شراكة استراتيجية شاملة. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، خلال زيارة الرئيس الصيني للمملكة، إن الشركات السعودية والصينية وقعت 34 اتفاقية استثمار في مجالات الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية والنقل واللوجستيات والصناعات الطبية والإسكان والبناء.