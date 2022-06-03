المتحدث باسم وزارة الصحة يؤكد التأمين مجاني وانتقال سليم لموظفي الوزارة

مشاعل العنزي-الرياض: أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن التحول مشروع كبير، يسير بسرعة متوازنة، تحقق الانتقال السليم للموظفين، وأضاف بأن قضية التأمين الطبي المجاني لجميع المواطنين والمستفيدين من الخدمات الصحية، تعد أمرًا أساسيًّا ورئيسيًّا، وسيتحقق من خلال الجوانب التي تم اعتمادها من مركز التأمين الصحي الوطني.

وأضاف العبدالعالي – خلال مداخلة مع قناة “العربية”: “سيكون هناك برامج تؤدى إلى وصول التأمين الصحي، للأشخاص بمجانية وبتمويل كامل مقدم من الدولة للشرائح المستفيدة المشمولة بالخدمات الصحية الحكوميةوأشار أن كل من هم مشمولين بالخدمات الصحية الحكومية في المملكة، وأيضًا العاطلين عن العمل أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي سيكونوا من ضمن المستفيدين من الضمان الصحي المجاني.

هل سيكون "التأمين الطبي" مجانيا لجميع المواطنين السعوديين؟

وماذا عن العاطلين عن العمل، أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي؟

المتحدث باسم وزارة الصحة يجيب على الاستفسارات لـ #العربية.#شركة_الصحة_القابضة#مركز_التأمين_الصحي_الوطني pic.twitter.com/4Mc5mMklk8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2022

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر الثلاثاء 31 مايو الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني. وذلك لرفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، بنما تتولى التجمعات الصحية التابعة للشركة القابضة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وتضمن القرار الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة. وكذلك نقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة.

وسوف تقوم شركة الصحة القابضة مستقبلاً بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ (شركة التجمعات الصحية)، لتقديم الخدمات الصحية، بينما تقوم وزارة الصحة كجهة تنظيمية وإشرافية بإعداد لائحة تغطية الرعاية الصحية، على أن تراعى فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها.

وأوضح وزير الصحة السعودي المهندس فهد الجلاجل أن القرار يأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة بتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات؛ سعيًا وراء تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف الجلاجل أن هذا القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة، والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات المقبلة؛ حيث ستعمل التجمعات الصحية التابعة للشركة القابضة على تنفيذ مجموعة من البرامج الرامية لتعزيز صحة المجتمع من خلال الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض عبر برامج لتطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة، وبرامج رعاية الأمراض المزمنة.

كما ستقدم الشركة خدمات الرعاية المتخصصة مثل: رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة؛ لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية، والدماغية، والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية، وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية.

أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله بمناسبة الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء بتأسيس الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، ويُعد هذا القرار الركيزة الأساسية لتنفيذ استراتيجية التجمعات الصحية لرفع مستوى الخدمات الصحية. https://t.co/GqhZ3VWPwA — فهد الجلاجل (@FahadAlJalajel) June 2, 2022