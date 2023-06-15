القبض على صاحب سلسلة مطاعم مصرية

ألقت الشرطة المصرية القبض على صاحب سلسلة مطاعم أبو حمزة وبلال، المدعو (وليد.ص)، وكشفت التحريات عن صدور 24 حكما قضائيا ضده، بين شيكات وتبديد واستيلاء على أموال المواطنين.

البداية كانت بمعلومات وردت إلى رجال مباحث القاهرة بقسم شرطة التجمع الخامس، عن موقع تواجد صاحب سلسلة مطاعم أبو حمزة وبلال، ويدعى وائل.ص، بمنطقة القاهرة الجديدة، لتنفيذ حكم قضائي ضده بالحبس لمدة عامين، في تهمة النصب على مجموعة من المواطنين، مقابل منحهم العلامة التجارية الخاصة بسلسلة المحلات التي يملكها، إلا أنه لم يف بوعده، واستولى على الأموال.

وتبين صدور 24 حكما قضائيا أخرى بين شيكات وتبديد واستيلاء على أموال المواطنين، فتم حجزه على التحريات.

وتوجهت قوة أمنية إلى منزل صاحب سلسلة المطاعم، وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة واستدعاء المجني عليهم، للتعرف عليه.