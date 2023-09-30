العقارات في الإمارات: “بيوت” تعلن شراء واستئجار العقارات باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت بيوت، بوابة العقارات في الإمارات، عن إطلاق BayutGPT، أول مساعد بحث في مجال العقارات في المنطقة يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

سيساعد BayutGPT المستخدمين على استكشاف سوق العقارات في المنطقة، حيث يقوم بمساعدة الباحثين عن العقارات من خلال محادثات وتوصيات مدعومة بالبيانات.

Tired of endless scrolling? Say hello to personalised property recommendations right at your fingertips. Explore the future of property search with BayutGPT and find your perfect home effortlessly. ?✨#BayutUAE #BayutGPT #PropertySearch #UAEProperties #Innovation pic.twitter.com/uukaBlqJDC — Bayut.com (@bayut) September 8, 2023

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، سيتيح BayutGPT لجميع المستخدمين، سواء كانوا مشترين لأول مرة، أو مستثمرين متمرسين، أو أولئك الذين يكتشفون السوق – العثور على إجابات سريعة لاستفساراتهم.

وقال هايدر خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ورئيس مجموعة دوبيزل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يمثل BayutGPT خطوة كبيرة إلى الأمام في التزام بيوت بأن تبقى دائماً في مقدمة المنافسة وتعزيز تجربة البحث عن العقارات في الإمارات، من خلال BayutGPT، نستغل قوة الذكاء الاصطناعي لتحمل مسؤولية الغوص بشكل أعمق في الرحلة المعقدة للبحث عن العقارات لمستخدمينا”،

يمكن للمستخدمين الاستفسار عن عوائد الإيجار في مجتمعات مختلفة، واكتشاف المواقع الشهيرة في دبي، والتحقق من توافر أنواع الأسرة في مناطق محددة، وحتى تلقي توصيات عقارية شخصية استنادًا إلى تفضيلاتهم، وفقًا لبيوت.

أضاف خان: “يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بالابتكار ويضع معيارا جديدا للتميز في صناعة العقارات. نحن متحمسون للشروع في حقبة جديدة من التنقيب العقاري مع BayutGPT”.