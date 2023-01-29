الطلاق في السعودية يتسبب بخسارة 3 مليارات ريال سنوياً

أكد تقرير أن خسائر الطلاق في السعودية تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) بالنظر إلى أن الحد الأدنى لتكاليف الزواج تقدر بنحو 50 ألف ريال (1332 دولار).

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن حالات الطلاق في السعودية وصلت إلى 57 ألف حالة طلاق خلال العام 2020 مرتفعة عن العام 2019 بنسبة 13 بالمئة.

وبالرغم من جائحة كورونا، إلا أن معدل الزواج ارتفع بنسبة 9 بالمئة، ووصلت عقود الزواج إلى 150 ألف عقد.

وسجلت منطقة الجوف؛ شمال السعودية، أعلى معدلات عقود الزواج والطلاق، ومعظم حالات الطلاق كانت في أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول.

وأصبح الطلاق في السعودية ظاهرة تستحق الدراسة، وارتفعت حالات الطلاق خلال السنوات العشرة، وتحديدا منذ 2011، من 9233 حالة فقط في 2010 إلى 34 ألف في 2011، لتواصل الارتفاع خلال هذه السنوات لـ 57 ألف خلال 2020″، حيث بينت تقارير 2022 أن “هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، بواقع 3 حالات مقابل 10 عقود زواج”.