السعودية: ولي العهد توسط شخصيا للإفراج عن لاعبة السلة غراينر 

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توسط بصفة شخصية لتسهيل الإفراج عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر في صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة.

وتم تبادل غراينر مع المواطن الروسي فيكتور بوت في مطار بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحفي خلال زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة إن السعودية لا تؤمن بالوقوف في صف دولة دون أخرى وإنها تسعى للتعاون مع جميع القوى الاقتصادية بما في ذلك الغريمتان أمريكا والصين.

وأضاف أنه اطلع على جهود ولي العهد الشخصية فيما يتعلق بلاعبة السلة الأخيرة وانخراطه وتدخله الشخصي لتيسير هذا الإفراج.

كانت السعودية قد حققت نصرا دبلوماسيا في سبتمبر أيلول بتأمين حرية مقاتلين أجانب وقعوا أسرى في أوكرانيا.