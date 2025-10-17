السعودية في كأس العالم 2026، أهم المعلومات التي يجب معرفتها   

الحدثُ الأبرزُ للمملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢٦ هو مشاركتها في كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأكبر تغيير في تاريخ كأس العالم المقبلة التي ستُقام في أمريكا الشمالية هو توسعها الهائل وشكلها الجديد، حيث ستشهد مشاركة 48 فريقًا بدلاً من 32. سيتألف هيكل البطولة من 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، مما يرفع إجمالي عدد المباريات إلى 104 مباراة على مدار 39 يومًا. وتتضمن مرحلة خروج المغلوب الآن جولة تضم 32 فريقًا. يفتح هذا التوسع الباب أمام المزيد من الدول الناشئة للمنافسة على الساحة العالمية، مما يعزز تطوير كرة القدم عالميًا. ستوفر البطولة تجربة استضافة فريدة ومتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، جامعةً أماكن وثقافات جماهيرية متنوعة. وفيما يلي أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن مشاركة المملكة العربية السعودية في بطولة فيفا كأس العالم لكرة القدم 2026 :

تأهلت المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم للمرة السابعة والثالثة على التوالي.، مُظهرةً تحسنًا مستمرًا وطموحًا على الساحة العالمية، مما يعكس تطورًا قويًا لكرة القدم الوطنية بحلول عام ٢٠٢٦.

كأس ​​العالم ٢٠٢٦ هو الأول بمشاركة ٤٨ فريقًا، مما يُوسّع فرص المملكة العربية السعودية لإظهار مواهبها أمام خصوم دوليين أكثر تنوعًا واكتساب الخبرة.

يضم المنتخب الوطني السعودي مزيجًا من اللاعبين المخضرمين والنجوم الصاعدة، مما يُشير إلى جيل جديد جاهز لإحداث تأثير تنافسي في عام ٢٠٢٦.

تعزز البنية التحتية المتنامية لكرة القدم في المملكة ودورياتها، بما في ذلك النجوم الدوليين في الدوري السعودي للمحترفين، تطوير اللاعبين وإثارة حماس الجماهير قبل كأس العالم ٢٠٢٦.

تُرسي مشاركة المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢٦ أساسًا لتعزيز سمعتها الدولية قبل استضافة كأس العالم ٢٠٣٤، مما يُسرّع نمو الثقافة الرياضية والسياحة.

ستكون مهمتهم الأساسية هي الوصول إلى الأدوار الإقصائية – وهو إنجاز لم يحققوه إلا مرة واحدة من قبل، في عام ١٩٩٤. وبناءً على فوزهم الشهير ٢-١ على الأرجنتين، التي تُوجت باللقب لاحقًا، في كأس العالم ٢٠٢٢، يُتوقع أن يتفوقوا على أدائهم في دور المجموعات هذه المرة.

سيقود الفريق المدرب هيرفي رينارد الذي أُعيد تعيينه لقيادة الفريق خلال البطولة. ومن المرجح أن يجمع الفريق بين قادة ذوي خبرة مثل سالم الدوسري والمواهب الصاعدة.

من المتوقع أن يكون عام ٢٠٢٦ عامًا حاسمًا للجيل الجديد من مواهب كرة القدم السعودية، التي استفادت من التطور السريع للدوري السعودي للمحترفين.

راقبوا اللاعبين الشباب الذين أبهروا الجماهير على المستوى المحلي. من المتوقع أن يلعب مواهب مثل لاعب الوسط مصعب الجوير والمهاجم فراس البريكان أدوارًا حيوية متزايدة في تشكيلة المنتخب الوطني.

تهدف المنافسة القوية في الدوري السعودي للمحترفين، مدفوعةً بتدفق النجوم العالميين، إلى رفع مستوى اللاعبين المحليين. ومن المرجح أن يكون اختيار المنتخب الوطني انعكاسًا لنجاح اللاعبين السعوديين الشباب في الاندماج والأداء إلى جانب زملائهم في الأندية الدولية.

حارس المرمى نواف العقيدي لاعب شاب آخر تصدى لكرات حاسمة لضمان التأهل، ويُتوقع أن يكون عنصرًا أساسيًا في دفاع المنتخب الوطني في البطولة.

بدأت مبيعات تذاكر كأس العالم FIFA 2026 رسميًا في أكتوبر 2025، وقد بيعت بالفعل أكثر من مليون تذكرة بعد مرحلة البيع المسبق لبطاقات Visa. وقد حققت المرحلة الأولى نجاحًا باهرًا، بمشاركة مشجعين من 212 دولة ومنطقة، معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، التي تستضيف الحدث. ومن المقرر استمرار مراحل البيع الإضافية، بما في ذلك سحوبات اليانصيب وخيارات أسبقية الحضور، حتى اختتام البطولة في 19 يوليو 2026. كما أطلق FIFA منصة إعادة بيع رسمية لتلبية الطلب المرتفع والمبيعات الثانوية. وتشير بيانات مبيعات التذاكر الكاملة إلى اهتمام عالمي قوي، حيث تجاوز الطلب التوقعات الأولية بوضوح.