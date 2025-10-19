. .. by . ..

السعودية: زلزال يبعد 160 كم عن الخفجي

أعلنت المملكة العربية السعودية أن منطقة الخليج العربي شهدت زلزالاً في ساعة الصباح الأولى بقوة 4.34 على مقياس ريختر

يبعد الزلزال 160 كم عن الخفجي
ضرب الزلزال شمال شرق الخفجي

أعلنت المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأحد أن منطقة الخليج العربي شهدت زلزالاً في ساعة الصباح الأولى بقوة 4.34 على مقياس ريختر.

وقالا هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر تغريدة في إكس “سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية زلزال في الخليج العربي يبعد مسافة 160 كم شمال شرق #الخفجي في صباح يوم 19/10/2025 في تمام الساعة 00:27:09″.

و160 كلم شمال شرق #الخفجي في المنطقة الشرقية يعني في المياه الإقليمية للخليج العربي.

وأكدت الهيئة أن الزلزال يُصنَّف ضمن النشاط الزلزالي المتوسط، مشددة على أنه لم ترد أي بلاغات عن وقوع أضرار أو شعور السكان بالهزة في المناطق القريبة أو المدن الساحلية المحاذية.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الوضع ومراقبة أي تطورات محتملة في النشاط الزلزالي بالمنطقة، ضمن خطط الرصد المستمرة التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والاستجابة المبكرة لأي مستجدات جيولوجية قد تطرأ في مياه الخليج والمناطق المحيطة.

والخفجي هي إحدى محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وواحدة من ست محافظات تُعد الأقل سكاناً في المنطقة، فبحسب تعداد السعودية 2022 يعيش في محافظة الخفجي نحو 84,316 نسمة من سكان المنطقة.

وتقع الخفجي على الطريق الدولي الذي يربط دول الخليج العربي ببعضها من الكويت شمالاً حتى سلطنة عمان جنوباً.

