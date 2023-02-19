هزة أرضية جنوب شرق السعودية بقوة 4,1 درجة

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من خلال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية جنوب شرق المملكة؛ في تمام الساعة 7:55 من صباح اليوم الأحد؛ بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وبعمق 16 كلم.



وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان؛ مفيداً أنه وبناءً على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

وأكد متابعة الهيئة ومراقبتها رصد الهزات الأرضية، والعمل على تحليلها، وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة؛ مبيناً أن الوضع في المملكة مطمئن.