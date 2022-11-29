السعودية تمدد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح مصر  

مددت المملكة العربية السعودية أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتضخ المملكة استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر.

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وكانت المملكة العربية السعودية أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، في مارس الماضي لمدة عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.

وبذلك فإن إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي المصري حاليا 10.3 مليارات دولار، بعد أن أودعت المملكة في أكتوبر 2021 ثلاثة مليارات دولار، ومددت أجل الودائع الأخرى البالغة حينها 2.3 مليار دولار، وذلك لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات الجائحة ودعم السيولة من النقد الأجنبي.

استثمارات سعودية في مصر

ومن بين الاستثمارات السعودية في مصر اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمار الصندوق السيادي السعودي في مصر.

ودائع دول الخليج لدى مصر

وفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، يبلغ إجمالي ودائع 3 دول خليجية الإمارات والسعودية والكويت في البنك المركزي 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وهي كالتالي:

السعودية 5.3 مليارات دولار

5.3 مليارات دولار الكويت 4 مليارات دولار

جددت شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار.

دولة الإمارات العربية المتحدة 5.661 مليار دولار

مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي المصري مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة، من إجمالي ودائع لها بقيمة 5.661 مليار دولار.

تم مد إحدى الشريحتين لمدة عام تنتهي في 2023 والأخرى لمدة عامين تنتهي في 2026، بينما بقي أجل الشريحة الثالثة من الوديعة كما هو.