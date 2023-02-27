أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، مساء اليوم الإثنين، إلغاء شرط وجود محرم للنساء القادمات لأداء فريضة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وإصدار التأشيرة إلكترونياً.

وقال “الربيعة”، خلال المؤتمر الصحفي المشترك في مملكة ماليزيا الاتحادية، إن “السعودية حكومة وشعبًا تُرحِّب بضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، ونتشرف بخدمة 31.600 حاج من مملكة ماليزيا خلال موسم 1414 هـ – 2023م”.

حاجة تونسية (أ ف ب)

وتابع “أنه تم فتح المنافسة بين شركات مُقدِّمي خدمات الحج؛ لتخفيض التكلفة على الحجاج، ورفع جودة الخدمات، وتخفيض مبلغ التأمين للحاج بنسبة 73 بالمئة، وتأدية العمرة لحاملي جميع تأشيرات الدخول للمملكة، وتطوير المواقع الدينية والمعالم التاريخية.

حاجات إفريقيات (أ ف ب)

وأضاف بأنه يتم استخراج التأشيرات إلكترونيًّا عبر منصة “نسك”، والحصول على الفيزا الإلكترونية لمدة سنة، ومتعددة الدخول، سواء من ماليزيا أو عند الوصول، وإلغاء شرط وجود المحرم للمرأة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في بداية العام 2023 عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق “نسك”، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444 هجري، مؤكدة السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، حيث تضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.