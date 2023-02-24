قررت السلطات المصرية منع المصابين بأمراض منها السمنة المفرطة من التقدم والسفر لأداء فريضة الحج لهذا العام لكونهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن هذه الفئات هم مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والمصابين بالأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة.

واشترطت الوزارة اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً ضد فيروس كورونا المستجد مع موافاة الإدارة العامة للشؤون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

وقررت الوزارة تخصيص نسبة الـ 3 بالمئة من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً ومرافقيهم -إن وجد- بكل مديرية أمن على حدة، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حدة، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية.

واشترطت أنه في حالة تقدم زوجين كلاهما من كبار السن 70 عاماً فأكثر أو من ذوي الهمم على سبيل الاستثناء، فيشترط اصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة، ليكون قادراً على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق، عن بدء تلقي طلبات التقدم لحج القرعة للعام 1444هـ (2023)؛ وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 21/2/2023 وحتى يوم الاثنين 6/3/2023.

شروط حج القرعة للمصريين 1444 هـ (2023)

يقتصر أداء فريضة الحج 1444 على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب لحج القرعة 2023 أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

وأن يكون المتقدم لحج القرعة 2023 مصري الجنسية.

ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين وليس العكس شريطة تمتع المتنازل إليه -أحد الوالدين- بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة 2023، على أن ترسل المستندات المطلوبة للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج.

لا يجوز للفائز بحج القرعة 2023 التنازل النهائي عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

شروط الحج 2023 للنساء

ألا يقل سن الرجال عن 25 عاماً ويستثنى من شرط المحرم الشرعي لسيدة أقل من 45 عاماً حيث لا يقل عمره عن 18 عاماً، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023. أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عاماً، فيشترط وجود محرم شرعي لهن لا يقل عمره عن 18 عاماً في تاريخ 30/4/2023.

بالنسبة لطلب حج القرعة 2023 الزوجي يكون المرافق لمقدم الطلب من سن 25 عاماً ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة حال الفوز بحج القرعة 2023.

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بحج القرعة 2023 بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومي، وبالنسبة لطلب الحج الزوجي فيتم تحديد جهة السفر وفقًا لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومي وليس المرافق.

في حالة تقديم طلب حج زوجي، كلاهما من كبار السن (70 عاما فأكثر) أو من ذوي الهمم- على سبيل الاستثناء، فيشترط اصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادرًا على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية (أقل من 70 عاماً) وتُطبق شروط الاستثناء السابق.

تسجيلات الحج 2023

نوهت وزارة الداخلية إلى أنه يحظر سفر بعض الفئات لأداء مناسك الحج 1444هـ، وهو الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية:

– مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوي.

– مرضى تليف الرئة.

– حالات السمنة المفرطة المرضية.

– الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكبدي، والأورام.

– السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

– الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة.

ويُشترط أيضاً اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

وبالنسبة للبيانات المطلوبة للتقدم لحج القرعة 2023، فتم تحديدها كالتالي:

– الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من 14 رقماً.

– رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز بـ حج القرعة 2023.

– إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بالنسبة لبيانات المرافق بـ حج القرعة 2023، فهي:

– بطاقة الرقم القومي.

– صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها.

– الحالة الصحية.

– رقم هاتف المحمول الشخصي (يسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما).

ويتم التقديم لحج القرعة 2023 من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء حج القرعة 2023 علنياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين، بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

ويمكن أيضاً تقديم طلبات حج القرعة 2023 عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، في وقت سابق، أن أعداد الحجاج عادت كما كانت عليه قبل جائحة كورونا حيث سيسمح لاثنين مليون مسلم من خارج المملكة العربية السعودية من شتى أنحاء العالم ونحو 200 ألف مسلم من داخلها للقدوم للمشاعر لتأدية مناسك حج العام 1444 هـ.