السعودية: بدء التسجيل في هاكاثون الصناعة بنسخته الثانية

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن بدء التسجيل في النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة” تحت عنوان “دع أفكارك تُضيء” برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر بن إبراهيم الخريّف.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يطرح “هاكاثون الصناعة 2023” تحديات المُصنّعين الوطنيين عبر 3 مسارات، هي التصميم، والإنتاج، والاستدامة، كما تنقسم مراحل الهاكاثون إلى 4 مراحل: الأولى “مرحلة التسجيل” والتي تبدأ من 13 أغسطس/آب إلى 29 أغسطس/آب، والثانية “مرحلة الفرز” من 29 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول، والثالثة “مرحلة المعسكر التدريبي” وذلك يوميّ 14و15 سبتمبر/أيلول، ليُختَتَم الهاكاثون بالمرحلة الرابعة التي تتضمّن اختيار الفائزين والحفل الختامي يوم 16 سبتمبر/أيلول.

ويبلغ مجموع جوائز “هاكاثون الصناعة” لعام 2023م، مليون ريال، تتوزّع على الفائزين والمشاركين فيه، حيث يُقام الهاكاثون بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بصفتها شريكاً للابتكار، وبنك الرياض بصفته شريكاً مصرفياً، وشركة سبكيم بصفتها راعٍ بلاتيني.

ويفتح “الصندوق الصناعي” باب المشاركة في “هاكاثون الصناعة 2023” للمبدعين والمبدعات من المواطنين والمقيمين في المملكة، ممن يبلغون 18 عاماً فأعلى، وذلك بهدف ربط أفكارهم مع احتياجات المُصنّعين الوطنيين، لإيجاد حلول إبداعية للتحديات الصناعية التي تواجه المُصنّعين، بما يُسهم في تطوير المنتجات الوطنية، وتعزيز جاذبيتها على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي تنظيم صندوق التنمية الصناعية لهاكاثون الصناعة في نسخته الثانية، تأكيداً على نجاح النسخة الأولى، وما وجده من تفاعل وصدى لدى المشاركين وأصحاب التحديات، وكذلك استمراراً لجهود الصندوق في دعم المصنعين الوطنيين وتعزيز قيم الابتكار والإبداع التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز تطور القطاع الصناعي.