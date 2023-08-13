يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، والتي تستمر 4 أيام، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والصين في قطاعي “البلدية” و”الإسكان”، والاطلاع على تجارب الشركات الصينية في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

ويعقد خلال الزيارة ملتقى الأعمال السعودي الصيني، الذي ينطلق يوم الأربعاء 16 أغسطس بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال، حيث يستعرض الملتقى الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان، بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.

كما يلتقي مع قادة عدد من الشركات الصينية؛ من بينها شركتي سيتك جروب وسيتك للإنشاءات، وشركة الصين للتأمين، ويلتقي مع عدد من قادة البنوك الصينية، مثل بنك اسيا للاستثمارات في البنية التحتية، وبنك الصين، وبنك الصين للاستيراد والتصدير، وبنك الصين للتطوير، لبحث سبل التعاون في تطوير البنية التحتية ومشاريع الإسكان واستكشاف نماذج التمويل، كما سيزور الحقيل، معرض مراحل تطور العاصمة الصينية بكين، وذلك للاطلاع على التجارب الصينية في تنمية وتحسين المدن وتطويرها.

يذكر أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أجري خلال شهر يوليو الماضي، زيارة رسمية إلى تركيا، شهد خلالها إطلاق ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول، ولقاء عدد من المسؤولين بالحكومة التركية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، لتعزيز فرص التعاون مع الشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.